Caso Henry: Leniel Borel, pai do menino, é um dos mais votados para vereador no Rio

Engajado na luta por Justiça para crianças vítimas de violência, como aconteceu com o seu próprio filho, Leniel Borel, 40 anos, foi o 8º candidato a vereador mais votado no Rio de Janeiro nestas eleições. Com 34 359 votos e o primeiro colocado de seu partido (PP), o engenheiro fez menção ao menino, morto em março de 2021, assim que saiu o resultado: “Conseguimos! É por você Henry”, disse, emocionado. Leniel ocupará uma vaga na mesma Câmara Vereadores onde já esteve um dos réus pelo assassinato de seu filho, o vereador cassado Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, que na ocasião estava exercendo o seu quinto mandato.

Após o resultado da votação, Leniel, vestido de preto e com uma faixa com dizeres que lembravam a história de seu filho, reuniu um grupo de apoiadores e gravou um vídeo para agradecer. “É um momento de muita emoção, quero agradecer a todos que estiveram juntos na luta pela Justiça no caso do meu filho. Agora vou honrar o seu voto por outras crianças e adolescentes. Não podemos parar”, ressaltou.

O homicídio, que chocou o país e até hoje tem detalhes não esclarecidos, aconteceu quando o Henry, de apenas 4 anos, estava em apartamento na Barra da Tijuca, Zona Oeste carioca, na companhia de Jairinho, seu padrasto, e da mãe do menino, a professora Monique Medeiros. A criança foi levada, já sem vida, para o Hospital Barra D’Or. O laudo pericial apontou 23 lesões por ação contundente, além de laceração hepática. Jairinho, o primeiro vereador cassado na história da Câmara do Rio, e Monique estão presos em penitenciárias da capital fluminense e ainda vão a Júri Popular.

A bancária Ana Carolina Oliveira (Podemos), 40 anos, mãe da menina Isabella Nardoni, assassinada em 2008, aos 5, foi outro fenômeno nas urnas deste ano. Ela foi a segunda candidata mais bem colocada para uma vaga na Câmara dos Vereadores de São Paulo, recebendo 129 563 votos. Como Leniel, sua bandeira é contra a violência infantil. “Por todas as vítimas que sofrem em silêncio, estou aqui para dar voz e lugar por vocês”, defendeu Ana Carolina, que é formada em administração de empresas, durante sua campanha.

Vítima de um crime brutal, Isabella Nardoni foi agredida e arremessada com vida pela janela do 6º andar de um apartamento do Edifício London, na Zona Norte de São Paulo. Os autores do homicídio são seu pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Anna Carolina Jatobá. Os algozes foram condenados. Ele, a trinta anos, dois meses e vinte dias; ela, a 26 anos e oito meses, mas já estão em regime aberto.

Tanto Ana Carolina quanto Leniel foram pais novamente após estes casos bárbaros. Leniel, que se casou novamente no fim de 2023 com a médica Larysse Borel, e em abril deste ano veio ao mundo Valentina. A bancária paulista também refez a sua vida e hoje tem dois filhos, Miguel, com 7 anos, e Maria Fernanda, de 4.