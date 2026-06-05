Ler Resumo





O ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, Doutor Jairinho, foi condenado a 43 anos de prisão pela morte brutal de Henry Borel. Em decisão surpreendente, a mãe, Monique Medeiros, foi absolvida da acusação de homicídio doloso. O veredicto encerra um dos julgamentos mais longos e chocantes do Rio.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Mais de cinco anos dividem a morte de Henry Borel, de apenas 4 anos, em um apartamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, do julgamento que selou o destino de seu algoz. O padrasto, Jairo Souza Santos Júnior, o Doutor Jairinho, médico e ex-­vereador da capital fluminense, foi condenado pelo que o júri entendeu ser um assassinato brutal. A sentença: 43 anos, 9 meses e vinte dias, mais 400 000 reais de indenização. Em decisão inesperada, a mãe, Monique Medeiros, foi absolvida do crime, com a acusação de homicídio doloso desclassificada pelos jurados. É o ponto final de uma história marcada pela cobrança incessante por justiça, retardada em função de intensa disputa nos tribunais. Inúmeros recursos, perícias contraditórias e trocas de advogados expuseram as lentas engrenagens do Poder Judiciário brasileiro — e mantiveram viva, na memória coletiva, a terrível brutalidade que chocou o país.

Depois de onze dias, os sete representantes do povo do II Tribunal do Júri do Rio acataram os argumentos do Ministério Público e entenderam que Jairinho agrediu Henry até a morte, na noite de 8 de março de 2021, depois que ele foi entregue à casa da mãe pelo pai, o engenheiro Leniel Borel, ex-marido de Monique. No quarto ao lado, a mãe dormia. Alegou não ter visto nem ouvido nada. Só despertou no momento em que o então vereador a acordou dizendo que o menino não estava bem. Os jurados não acataram a versão da acusação de que ela teria sido conivente ao tolerar os maus-tratos contra o filho, em troca de uma vida de luxos. “O Judiciário deu um recado contra a proteção de crianças e adolescentes”, indignou-se Leniel, o pai.

Durante praticamente todo o julgamento, o mais longo da história dos tribunais do júri do estado, Jairinho manteve-se impassível. Vestida com calça jeans e camiseta branca, Monique chorou por diversas vezes ao depor e passou mal ao ver as fotos do corpo do filho. Ao falar, alegou ser vítima de um relacionamento abusivo. Assim como duas ex-namoradas do réu que também compareceram diante da Justiça — Natasha de Oliveira Machado e Débora Saraiva —, ela contou sofrer frequentes agressões motivadas por ciúme extremo e disse ter sido dopada pelo companheiro em diversas ocasiões, como na noite do crime. Até expor sua versão dos fatos, Monique alegava desconhecer os acontecimentos da fatídica madrugada em que Henry perdeu a vida, mas, pela primeira vez, mudou a narrativa: “Pelo modus operandi, hoje creio que foi o Jairo”, acusou.

Continua após a publicidade

A convicção advém do testemunho das antigas namoradas do ex-vereador. Elas contaram histórias em que os filhos eram secretamente torturados por ele, conforme foi relatado em minúcia também no documentário Caso Henry Borel — A Marca da Maldade, produzido por VEJA e que pode ser visto no canal da revista no YouTube e na VEJA+ TV. A filha de Natasha, Kaylane Pereira, agora com 18 anos, contou na corte ter apanhado de Jairinho, que tentou afogá-la em uma piscina. Ela conviveu com o réu quando tinha entre 3 e 6 anos, mas diz não ter revelado nada à época, por medo. “Eu me senti muito culpada. Se tivesse falado, talvez não chegasse ao que chegou”, declarou. A prática recorrente é fruto, segundo a denúncia confirmada pelo veredicto, de uma mente doentia. O perfil psicológico do ex-vereador foi descrito pelo psiquiatra Rafael Bernardon como o de uma “personalidade narcisista, perversa e sádica”. “Há um padrão repetitivo de abuso infantil por parte do réu, um prazer de infligir dor em crianças”, disse.

Continua após a publicidade

Ao longo de toda a audiência, os advogados de Jairinho alegaram inocência. A tese da defesa do ex-vereador foi a de que a mãe de Henry o encontrou caído no chão do quarto. O garoto, vítima de uma lesão contundente no fígado, teria se machucado durante o fim de semana que passara com o pai, Leniel. Teria chegado ao hospital com sinais vitais. A morte seria decorrente de erros médicos cometidos nas tentativas de reanimação, processo que levou mais de duas horas. A perícia do IML, contudo, desmentiu a versão. Henry já estava morto ao chegar ao pronto-socorro do Hospital Barra D’Or. O delegado do caso, Edson Damasceno, considerou a narrativa como “farsa ensaiada”. Para os peritos, a laceração hepática só pode ter sido causada por uma agressão.

No confronto jurídico, os advogados de Jairinho tentaram explorar a falta de provas. A defesa de Monique adotou outra estratégia: pintá-la como uma mãe carinhosa, vítima de um homem perturbado. O depoimento da babá de Henry, Thayná Ferreira, não foi suficiente para mudar o curso do julgamento. Ela disse ter alertado a patroa nas três ocasiões em que viu Jairinho se trancar no quarto com o garoto. Em uma delas, chegou a filmar o menino mancando. Em outra, a mãe teria apenas pedido que a funcionária batesse à porta do quarto e respondido: “Coitado do meu filho”. Ainda assim, o entendimento do júri foi de que também Monique, agora em casa por já ter cumprido sua pena na prisão preventiva, era alvo da violência do namorado. “Fosse o pai, e não a mãe, na mesma situação, nem sequer teria sido ele processado”, disse a juíza Elizabeth Louro. O resultado não diminui dores, mas ao menos a justa condenação do homem que ceifou a vida de Henry é um modo de evitar a repetição de outras barbaridades.

Continua após a publicidade

Publicado em VEJA de 5 de junho de 2026, edição nº 2998