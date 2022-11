Caso Flordelis segue nos tribunais mesmo depois da condenação da pastora

Mesmo com o fim do julgamento que condenou a ex-deputada Flordelis a 50 anos de prisão pelo assassinato do marido, Anderson do Carmo, em agosto de 2019, o caso deve seguir nos tribunais. O pai, a irmã e a tia do morto ingressaram na Justiça com pedidos de indenização por danos morais. Juntos, eles pedem 800 000 reais em decorrência do crime.

No último domingo, 13, Flordelis recebeu a sentença, junto a sua filha biológica Simone dos Santos, também condenada a 31 anos de cadeia. Acusação e defesa também prometeram levar o julgamento adiante: o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) vai recorrer da absolvição de Marzy Teixeira e de André Oliveira, filhos afetivos de Flordelis. E os advogados da ex-deputada vão ingressar com pedido de anulação do processo, alegando irregularidades no plenário.

Rodrigo Faucz argumenta que o MP exibiu mu documento que não constava da ação e que o assistente de acusação questionou o silêncio dos acusados, o que é vedado pelo Código de Processo Penal.