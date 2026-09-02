Caso do ‘Faraó dos Bitcoins’ terá novo desfecho na Justiça em 2027

O julgamento de Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como Faraó dos Bitcoins, foi adiado para 25 de fevereiro de 2027. A sessão, que estava prevista para esta quarta-feira, 2, será realizada pelo Tribunal do Júri, no Rio de Janeiro. Glaidson é acusado de envolvimento na morte do trader de criptomoedas Wesley Pessano, de 19 anos, e na tentativa de homicídio de Nilson Alves da Silva, o Nilsinho.

O processo, que inicialmente seria julgado em Cabo Frio, na Região dos Lagos, foi transferido para a capital. Segundo o Ministério Público, Glaidson teria participação nos crimes ligados a uma disputa no mercado de criptomoedas. O caso ganhou repercussão nacional tanto pela violência das acusações quanto pela trajetória do empresário à frente da GAS Consultoria.

Preso em agosto de 2021 durante a Operação Kriptos, da Polícia Federal, Glaidson também foi apontado pelo Ministério Público Federal como líder de uma organização criminosa que teria operado um esquema de pirâmide financeira a partir de Cabo Frio. De acordo com as investigações, cerca de 300 mil pessoas colocaram dinheiro na empresa em busca de rendimentos prometidos de 10% ao mês. A PF e o MPF estimaram que as operações do grupo movimentaram ao menos R$ 38 bilhões.