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Caso Berenice: Polícia confirma que corpo encontrado em Angra dos Reis é de cozinheira desaparecida

Investigação entra em uma nova fase após confirmação da morte de Berenice; autoridades agora concentram esforços para esclarecer a dinâmica do crime

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jul 2026, 10h55 | Atualizado em 18 jul 2026, 11h36
Fileira de viaturas pretas da Polícia Civil de São Paulo estacionadas ao ar livre, com giroflex vermelho no teto e o brasão da corporação na porta, em um dia ensolarado com árvores ao fundo
Viaturas da Polícia Civil (Ciete Silvério/Governo do Estado de SP/Reprodução)
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A Polícia Civil confirmou neste sábado, 18, que o corpo encontrado em uma área de mata em Angra dos Reis (RJ) é de Berenice Ramos de Aguiar, cozinheira de 60 anos que estava desaparecida desde o dia 30 de junho após sair do trabalho em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Com a confirmação da identidade da vítima, a investigação passa a concentrar esforços na elucidação do crime e na responsabilização dos envolvidos.

Em nota, a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Seccional de São Sebastião informou que o corpo foi localizado durante diligências realizadas em Angra dos Reis com apoio do 3º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), de São José dos Campos, e da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Segundo a corporação, a perícia foi acionada pelas autoridades fluminenses e os trabalhos investigativos continuam. “Demais diligências prosseguem para o total esclarecimento dos fatos. A suspeita do crime permanece detida à disposição da Justiça”, informou a Polícia Civil.

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O corpo foi encontrado em uma área de mata de difícil acesso, e a operação mobilizou equipes dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. A identificação da vítima representa um avanço importante na investigação, que agora busca esclarecer a dinâmica do crime, a motivação e se houve participação de outras pessoas.

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A Polícia Civil não divulgou novos detalhes sobre as circunstâncias da morte. Os exames periciais deverão contribuir para determinar a causa da morte e reunir elementos que possam subsidiar o inquérito. Até o momento, a principal suspeita segue presa à disposição da Justiça, enquanto a investigação continua.

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Homicídio
Morte
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