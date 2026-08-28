Casas Bahia nos cartórios: as dívidas milionárias da varejista espalhadas pelo país

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A grave situação financeira do Grupo Casas Bahia é exposta com o pedido de recuperação judicial. Um levantamento exclusivo revela que a dívida protestada da varejista soma R$ 235,7 milhões, com mais de 4.400 registros em todo o país. O total da dívida da companhia chega a R$ 28 bilhões. Entenda os detalhes e os desafios da varejista.

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A gravidade da situação financeira enfrentada pelo Grupo Casas Bahia veio a público nos últimos dias, após o pedido de recuperação judicial, protocolado na noite de domingo (16), ser divulgado amplamente pela imprensa. A companhia afirma que a deterioração das condições econômicas foi gerada por uma série de fatores, entre eles: o ambiente macroeconômico desafiador, restrição de crédito, aumento do custo financeiro e pressão sobre o consumo e o capital de giro.

O cenário delicado é atestado em um levantamento promovido pela Central Nacional dos Cartórios de Protesto (CENPROT) obtido com exclusividade pelo Radar. O estudo mapeia o volume e a origem das dívidas das Casas Bahia protestadas nos cartórios pelo país. O montante chega a 235,7 milhões de reais.

São mais de 4. 400 registros em nome da companhia, dívidas espalhadas por todas as regiões brasileiras. O estado de São Paulo concentra o maior número de protestos, com 1. 694, que juntos somam 69 milhões de reais. Na sequência está o vizinho Rio de Janeiro, com 1. 374 registros que acumulam 7,1 milhões de reais.

Casos como o da Casas Bahia revelam que nem sempre o prestígio de uma marca é a garantia de pontualidade nos pagamentos, o que aumenta a importância da realização de uma análise de risco prévia. “Antes de assumir uma obrigação ou conceder crédito, é importante buscar informações objetivas sobre a situação daquele CNPJ. A consulta aos Cartórios de Protesto é uma ferramenta simples, nacional e gratuita que pode contribuir para uma decisão mais segura”, aponta o presidente dos Cartórios de Protesto do país, André Gomes Netto.

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A verificação pode ser efetuada pelo site Pesquisa Protesto. Basta informar o CPF ou o CNPJ para checar a existência de pendências financeiras em todo o território nacional, o que se constitui como uma ferramenta útil especialmente para pequenas e médias empresas que vendem a prazo ou são fornecedoras de itens e serviços para outras companhias.

No total, a dívida do Grupo Casas Bahia chega a 28 bilhões de reais. Desse volume, 17,3 bilhões compõem o pedido de recuperação judicial; os outros 11 bilhões de reais terão de ser negociados pela varejista por fora do processo.