Casal suspeito de envolvimento na morte de Vitória Gabrielly é preso

Um homem e uma mulher suspeitos de envolvimento na morte da menina Vitória Gabrielly foram detidos na manhã desta sexta-feira em Mairinque, município do interior de São Paulo. Horas antes, o terceiro suspeito do crime foi indiciado por homicídio doloso.

Segundo informações preliminares, o casal foi interrogado e apresentou diversas contradições ao informar vários álibis para o dia e horário do crime. A dupla foi levada para a Delegacia de Polícia Civil de Mairinque. A identidade dos suspeitos não foi divulgada.

Nesta quinta-feira (28), o servente de pedreiro Julio César Lima, de 24 anos, foi indiciado por homicídio doloso. Ele nega ter participado do crime, mas afirma que esteve com um casal que levou a menina de carro no dia em que ela teria sido assassinada.

Vitória desapareceu no último dia 8 de junho, depois de sair de casa para andar de patins, em Araçariguama, interior de São Paulo. O corpo foi encontrado oito dias depois, em uma mata, à margem da estrada de Aparecidinha, no bairro do Caxambu. A polícia ainda investiga as motivações para o crime.