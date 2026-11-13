Casal suspeito de aplicar golpes no Rio com móveis planejados é preso em São Paulo

Um casal investigado por aplicar golpes no Rio de Janeiro se apresentando como vendedores de móveis planejados foi preso na manhã desta sexta-feira, 13, no município de Taubaté, no interior de São Paulo. De acordo com a investigação da Polícia Civil fluminense, Luiz Carlos de Arruda e Elayne Aparecida Casella teriam faturado cerca de 500.000 reais enganando clientes.

Eles fingiam trabalhar para empresas do ramo de decorações e de móveis planejados e ofereciam serviços, cobrando pagamentos prévios. Uma das vítimas desembolsou 60.000 reais e, após a transferência, não conseguiu mais contato com os falsos vendedores.

O trabalho de inteligência foi conduzido pela 27ª DP (Vicente de Carvalho), que descobriu o plano do casal de viajar até São Paulo para escapar da polícia. A dupla residia no Rio de Janeiro, onde aplicava as fraudes. Com apoio de policiais civis de São Paulo, foi deflagrada uma ação para prender os golpistas.

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Contra a dupla, foram cumpridos mandados de prisão pelo crime de estelionato. De acordo com a polícia, a dupla possui mais de 20 anotações criminais pela prática de estelionato e falsidade ideológica.