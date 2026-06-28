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A reação de família de casal que morreu após carro despencar de viaduto na Barra da Tijuca

Por razões ainda desconhecidas, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo despencou do viaduto, caindo no mar e ficando submerso

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jun 2026, 13h47 | Atualizado em 28 jun 2026, 14h11
Guincho erguendo uma caminhonete branca que caiu em um rio ou lagoa, com pessoas observando sob chuva forte e céu nublado
Casal morreu após o carro em que eles estavam ter despencado do Viaduto da Joatinga (Reprodução/Reprodução)
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A reação de família de casal que morreu após carro despencar de viaduto na Barra da Tijuca Priorize VEJA no Google

Familiares foram às redes sociais para lamentar a morte de casal que morreu após o carro em que eles estavam ter despencado do Viaduto da Joatinga e ter caído no mar, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

As vítimas foram identificadas como Jailton Rodrigues da Silva, de 45 anos, e Maria Cecília Ribeiro Sampaio, de 30 anos. Estudante de biomedicina, ela deixa um filho de três anos.

Irmã de Maria Cecília, Débora Ribeiro compartilhou homenagens de amigos e familiares pelas redes sociais.

Ana Karolina também fez sua homenagem à prima, que teve a morte confirmada na sexta-feira. “Meu coração está em luto e eu vou guardar para sempre os nossos momentos e as nossas lembranças juntas”.

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Amiga de Maria Cecília, Lauanda Farias relembrou momentos juntas. “Você será lembrada com muito amor e carinho pra sempre, minha amiga”, escreveu.

A Paróquia de Nossa Senhora da Guia, que fica na cidade da família de Maria Cecília, também se manifestou. “Que Cristo Ressuscitado, nossa esperança, acolha Maria Cecília em sua infinita misericórdia e conceda à família e amigos força da fé e da oração”.

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Por razões ainda desconhecidas, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo despencou do viaduto, caindo no mar e ficando submerso por um período. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.

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