A reação de família de casal que morreu após carro despencar de viaduto na Barra da Tijuca

Familiares foram às redes sociais para lamentar a morte de casal que morreu após o carro em que eles estavam ter despencado do Viaduto da Joatinga e ter caído no mar, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

As vítimas foram identificadas como Jailton Rodrigues da Silva, de 45 anos, e Maria Cecília Ribeiro Sampaio, de 30 anos. Estudante de biomedicina, ela deixa um filho de três anos.

Irmã de Maria Cecília, Débora Ribeiro compartilhou homenagens de amigos e familiares pelas redes sociais.

Ana Karolina também fez sua homenagem à prima, que teve a morte confirmada na sexta-feira. “Meu coração está em luto e eu vou guardar para sempre os nossos momentos e as nossas lembranças juntas”.

Continua após a publicidade

Amiga de Maria Cecília, Lauanda Farias relembrou momentos juntas. “Você será lembrada com muito amor e carinho pra sempre, minha amiga”, escreveu.

A Paróquia de Nossa Senhora da Guia, que fica na cidade da família de Maria Cecília, também se manifestou. “Que Cristo Ressuscitado, nossa esperança, acolha Maria Cecília em sua infinita misericórdia e conceda à família e amigos força da fé e da oração”.

Continua após a publicidade

Por razões ainda desconhecidas, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo despencou do viaduto, caindo no mar e ficando submerso por um período. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.