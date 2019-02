Por Solange Spigliatti

São Paulo – Um raio atingiu uma casa de alvenaria no começo da manhã de hoje na região de Catimbaú, em Alegrete, no Rio Grande do Sul, provocando um incêndio na residência. Segundo os bombeiros, a casa foi atingida por volta das 5 horas, quando um morador, de 81 anos, ainda dormia. Após o raio, a casa ainda pegou fogo, destruindo metade da construção. O homem conseguiu escapar sem ferimentos.