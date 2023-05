Casa desaba e mata uma pessoa no Rio

Na noite desta segunda-feira, 1, bombeiros dos quartéis do Grajaú e de Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro, foram acionados após um imóvel desabar no morro da Cotia, localizado no Complexo do Lins. Seis pessoas estavam na casa de três pavimentos no momento da tragédia, que ocorreu por volta das 20 horas.

Cinco moradores, incluindo duas crianças, foram retirados dos escombros com vida e encaminhados para hospitais da região. Uma pessoa morreu.