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Casa da mãe Joana: PF prende até estagiário por fraudes no INSS

Com acesso ao sistema, jovem reativou 97 benefícios suspensos em Salvador; investigações apontam desvio inicial de 3,5 milhões de reais

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 10h48 | Atualizado em 26 ago 2026, 10h59
Fachada de agência de atendimento do INSS
Fachada de agência de atendimento do INSS (INSS/Divulgação)
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Casa da mãe Joana: PF prende até estagiário por fraudes no INSS Priorizar nos meus resultados Google

A Polícia Federal realizou uma operação em Salvador nesta terça-feira (25) e prendeu um jovem de 21 anos, que era estagiário da agência do INSS de Itapuã. Ele é acusado de integrar um esquema que desviou 3,5 milhões de reais do sistema previdenciário. A informação foi divulgada inicialmente pela TV Bahia, afiliada da Globo.

Caso as atividades ilícitas tivessem progredido por mais tempo, a estimativa dos investigadores da PF é que a organização criminosa poderia ter gerado um prejuízo de 99 milhões de reais. O estagiário envolvido no esquema utilizava seu acesso privilegiado para manipular dados e reativar pagamentos suspensos; cerca de 97 benefícios foram fraudados.

Além da prisão do jovem, os agentes federais cumpriram mandados de busca e apreensão contra outro envolvido, de apenas 18 anos. A PF trabalha agora para identificar outros integrantes da rede criminosa e confirmar se a extensão dos danos aos cofres públicos foi maior.

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