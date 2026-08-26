Casa da mãe Joana: PF prende até estagiário por fraudes no INSS

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A Polícia Federal prendeu um estagiário do INSS em Salvador, acusado de integrar um esquema que desviou R$ 3,5 milhões da Previdência. O jovem de 21 anos manipulava dados para reativar pagamentos. A PF busca outros envolvidos, e estima-se que o prejuízo total poderia chegar a R$ 99 milhões se não fosse contido.

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A Polícia Federal realizou uma operação em Salvador nesta terça-feira (25) e prendeu um jovem de 21 anos, que era estagiário da agência do INSS de Itapuã. Ele é acusado de integrar um esquema que desviou 3,5 milhões de reais do sistema previdenciário. A informação foi divulgada inicialmente pela TV Bahia, afiliada da Globo.

Caso as atividades ilícitas tivessem progredido por mais tempo, a estimativa dos investigadores da PF é que a organização criminosa poderia ter gerado um prejuízo de 99 milhões de reais. O estagiário envolvido no esquema utilizava seu acesso privilegiado para manipular dados e reativar pagamentos suspensos; cerca de 97 benefícios foram fraudados.

Além da prisão do jovem, os agentes federais cumpriram mandados de busca e apreensão contra outro envolvido, de apenas 18 anos. A PF trabalha agora para identificar outros integrantes da rede criminosa e confirmar se a extensão dos danos aos cofres públicos foi maior.