Entre os dias 30 de novembro e 5 de dezembro, será realizada a Semana Nome Limpo no Cartório, em São Paulo. O mutirão terá atendimento presencial no Centro da capital paulista e suporte on-line, permitindo consultas gratuitas e parcelamento das dívidas em até 21 vezes no cartão de crédito.

Os organizadores da iniciativa — promovida pelos Cartórios de Protesto do Estado de São Paulo, sob liderança do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – Seção São Paulo (IEPTB-SP) — destacam que pagar o débito diretamente ao credor não cancela automaticamente o protesto. As duas etapas são obrigatórias para restaurar o acesso ao crédito.

Das mais de 30 milhões de dívidas protestadas no estado, 16,48 milhões (envolvendo 5,49 milhões de CPFs e CNPJs) já possuem autorização para baixa. Nesses casos, apesar de os valores terem sido quitados, a etapa formal de exclusão nos tabelionatos ainda não foi concluída. Nesse grupo estão 8,1 milhões de títulos ligados a contas de energia elétrica e 1,76 milhão relacionados a débitos de IPVA.

A campanha foi planejada para coincidir com o pagamento do 13º salário, período em que os trabalhadores usam o reforço no orçamento para quitar pendências e limpar o nome antes da virada do ano.