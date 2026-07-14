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Cartolouco rompe silêncio após acusações de violência doméstica contra ex-namoradas

Jornalista e influenciador, acusado de agredir física e verbalmente mulheres com quem se relacionou, publicou vídeo em suas redes sociais dizendo que é inocente

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 09h43 | Atualizado em 14 jul 2026, 10h50
Homem barbudo com piercing na sobrancelha sorri amplamente para a câmera, segurando uma lata branca. Outras mãos fazem sinais de paz ao redor, e um homem de camisa azul com logo Yamaha aponta para a direita
O influenciador e jornalista Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco (Reprodução/Instagram)
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Cartolouco rompe silêncio após acusações de violência doméstica contra ex-namoradas Priorizar nos meus resultados Google

O influenciador digital e jornalista Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco, rompeu o silêncio nesta terça-feira, 14, e publicou um vídeo nas suas redes sociais respondendo às acusações de violência doméstica feitas por três ex-namoradas suas e exibidas no último domingo no Fantástico. Em um vídeo de menos de dois minutos, o jornalista disse que foi absolvido na Justiça na ação movida por uma das ex-namoradas que concede entrevista ao programa e exibiu prints de mensagens nas quais ela o procura, mesmo sob a suposta vigência de uma medida protetiva.

“As queixas chegaram sim à Justiça e eu fui inocentado. Em 31 de maio do ano passado, ela (Gabriella Augusto) me mandou essa foto falando ‘pagode é igual a ex, sempre volta’, e me chamou pra fazer um after. A gente foi se ver, a gente dormiu junto, e no dia seguinte ela me agradeceu por a gente ter dormido abraçadinho. Ela seguiu mandando diversas mensagens pra mim, me chamando pra almoçar e também lembrando de mim por causa da camisa. Mesmo durante medida protetiva ela me mandou diversas mensagens que não foram respondidas”, disse em trecho do vídeo (assista abaixo).

Segundo Cartolouco, Gabriella o processou em meados de 2023 e ele foi inocentado em setembro de 2024, pouco mais de um ano. Em 2025, ela teria enviado mensagens o procurando. Ao final do vídeo, ele diz que existe um outro processo dela contra ele — nesse caso, segundo a reportagem, Cartolouco já é réu –, mas cujos detalhes estão protegidos por segredo de Justiça. “Sob o mando do meu advogado eu não posso comentar mais nada sobre ele, mas eu poderia falar muita coisa também”, disse o influenciador no vídeo. Ele não mencionou os outros casos apontados, apenas o de Gabriella. As duas outras ex também relataram ter sido vítimas de uma rotina de agressões e de humilhações.

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Entenda o caso

Três ex-namoradas de Cartolouco concederam entrevista à edição do Fantástico exibida no último domingo. Elas afirmaram que foram alvo de várias modalidades de violência — física, psicológica e emocional. Duas falaram em condição de anonimato e uma mostrou o rosto: Gabriella Augusto, que na segunda-feira, 13, publicou um vídeo nas suas próprias redes sociais dando mais detalhes sobre as agressões de que foi vítima. Em imagens exibidas pela TV Globo, Cartolouco aparece colocando um cigarro aceso dentro do ouvido de uma das vítimas e a seguindo pelas ruas de São Paulo. Ele parou quando foi reconhecido por pesosas em um bar e depois foi flagrado por câmeras de segurança tentando entrar no prédio da ex.

No vídeo publicado nas redes sociais, Gabrielle disse que chegou a pensar que iria morrer em um dos episódios de agressão. “Ele me puxou pelo cabelo, me jogou no chão e começou a me chutar muito, muito, muito. E aí, por um tempo, eu falei: ‘Eu vou morrer, eu vou morrer!’. E é muito doido, porque, na hora da agressão, você só quer se proteger, você só não quer morrer”, disse em trecho do vídeo.

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Na ocasião, ela afirma que Cartolouco teve um acesso de fúria por conta de mensagens encontradas no celular dela. Gabriella também publicou prints de mensagens nas quais o influenciador a agride, chamando-a de “gorda puta”, e compartilhou um vídeo de seu apartamento destruído pelo jornalista. Ele aparece nas imagens fumando enquanto olha os móveis e objetos quebrados no chão.

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