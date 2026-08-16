Cartão corporativo sigiloso do Planalto já registra mais de R$ 8,5 milhões em gastos no ano

Em fevereiro, o Radar mostrou que os gastos do governo Lula com cartão corporativo já superavam a casa dos 1,4 bilhão de reais no atual mandato do petista.

As despesas de todo o governo com esse dispositivo, em 2025, chegaram a 423 milhões de reais. Naquela ocasião, as maiores despesas eram com materiais de construção e… iFood.

Nesta semana, dados atualizados do governo mostram que apenas um cartão corporativo da Presidência da República — aqueles em nome de servidores protegidos por sigilo — bateu a marca dos 8,5 milhões de reais gastos neste ano no Planalto.

Os cartões protegidos por sigilo costumam envolver despesas do próprio presidente da República ou de setores sensíveis de segurança do palácio. Como falta transparência, não é possível saber quais gastos geraram tamanha fatura.