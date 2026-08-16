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Brasil

Cartão corporativo sigiloso do Planalto já registra mais de R$ 8,5 milhões em gastos no ano

Não é possível saber o nome do servidor que administra o cartão nem os locais onde ele gastou a quantia milionária nos últimos meses

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 ago 2026, 14h01
Prédio do Palácio do Planalto, sede do governo federal do Brasil, em Brasília
Prédio do Palácio do Planalto, sede do governo federal do Brasil, em Brasília (Antônio Cruz/Agência Brasil)
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Cartão corporativo sigiloso do Planalto já registra mais de R$ 8,5 milhões em gastos no ano Priorizar nos meus resultados Google

Em fevereiro, o Radar mostrou que os gastos do governo Lula com cartão corporativo já superavam a casa dos 1,4 bilhão de reais no atual mandato do petista.

As despesas de todo o governo com esse dispositivo, em 2025, chegaram a 423 milhões de reais. Naquela ocasião, as maiores despesas eram com materiais de construção e… iFood.

Nesta semana, dados atualizados do governo mostram que apenas um cartão corporativo da Presidência da República — aqueles em nome de servidores protegidos por sigilo — bateu a marca dos 8,5 milhões de reais gastos neste ano no Planalto.

Os cartões protegidos por sigilo costumam envolver despesas do próprio presidente da República ou de setores sensíveis de segurança do palácio. Como falta transparência, não é possível saber quais gastos geraram tamanha fatura.

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