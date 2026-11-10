Carta de Verônica Costa na prisão: veja o que escreveu a Mãe Loira do Funk

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Condenada por tortura, a ex-vereadora Verônica Costa, conhecida como Mãe Loira do Funk, divulgou uma carta emocionante escrita à mão da prisão. No texto, ela relata seu sofrimento, a saudade da família e a indignação com a condenação, defendendo sua inocência e criticando o processo judicial. Leia a íntegra e os detalhes.

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Condenada a cumprir pena de dez anos e oito meses por tortura contra o ex-marido, Márcio Costa, a ex-vereadora Verônica Costa escreveu uma carta à mão na qual relata o sofrimento na prisão, a saudade da família e a indignação com a condenação. O texto foi divulgado nas redes sociais pelos filhos, o cantor Jon Jon e Jeniffer Costa, na noite da última segunda-feira, 9.

Conhecida como Mãe Loira do Funk, Verônica começa a mensagem pedindo orações para si e para os familiares. Ao descrever o ambiente prisional, ela alerta situação de detentas que precisam de assistência médica. “Aqui é um lugar de muita tristeza, solidão, muito choro, abandono”, escreve. Em seguida, afirma: “Eu não mereço esse lugar”.

A ex-parlamentar também relata o impacto da distância dos filhos, dos netos e até das duas cachorrinhas. Diz que há dias em que chora sem conseguir explicar a dor e outros em que parece não assimilar o que está acontecendo. “Tem dias que parece que estou anestesiada, como se eu estivesse dormindo e fosse acordar em casa”, conta.

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Ao falar sobre a rotina no cárcere, Verônica afirma que não recebe regalias e encontra na religião uma forma de enfrentar o período. “Eu passo os meus dias de joelho orando, firme, lendo a Bíblia, que muito me fortalece”, relata. Ela ainda diz que permanece na cela durante todo o dia e tem acesso ao banho de sol duas vezes por semana.

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A contestação do processo ocupa parte importante da carta. Verônica sustenta que foi vítima de Márcio, e não o contrário, e afirma que provas apresentadas em sua defesa não foram consideradas. “O meu agressor está livre, leve e solto. E eu poderia estar morta”, escreve. Na sequência, menciona uma medida protetiva, uma suposta ameaça com arma de fogo, testemunhas e um laudo da Polícia Civil, que, segundo sua versão, teriam sido ignorados no julgamento.

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Apesar das críticas à decisão judicial, a ex-vereadora afirma continuar acreditando na Justiça e pede que os seguidores se unam em oração para que as autoridades revejam sua situação.