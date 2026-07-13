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Carta de Bolsonaro renova duelo com Moraes e recoloca STF na campanha de Flávio

Embate com o ministro do Supremo ajuda o pré-candidato a desviar o foco de seus problemas na atual pré-campanha

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 15h32
FORA DO JOGO - Bolsonaro: o ex-presidente terá 97 anos no fim da pena
O ex-presidente Jair Bolsonaro, quando estava preso na sede da PF (Sergio Lima/AFP)
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Carta de Bolsonaro renova duelo com Moraes e recoloca STF na campanha de Flávio Priorizar nos meus resultados Google

Ao violar as medidas impostas pelo STF, divulgando uma carta escrita pelo pai nas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro criou um fato político de dupla repercussão para a campanha eleitoral que está prestes a começar.

Em uma frente, Flávio provou aos caciques da direita, que ameaçam abandoná-lo na disputa, que ele tem, sim, o apoio do pai para enfrentar Michelle Bolsonaro e se posicionar como único porta-voz do chefe máximo do bolsonarismo.

Em outra frente, Flávio desafiou Alexandre de Moraes, renovando a batalha do clã com o STF que tanto engaja eleitores nas redes. O ministro proibiu visitas do senador ao pai por noventa dias e cobrou explicações da defesa do ex-presidente sobre a violação das regras do regime domiciliar.

A decisão renova o discurso de perseguição que o clã Bolsonaro tanto utiliza para engajar a militância e desviar o foco das crises criadas nesta pré-campanha.

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Enquanto briga com Moraes, o clã Bolsonaro deixa em segundo plano as disputas de bastidores envolvendo Flávio e Michelle e os rumores sobre revelações bombásticas contra o pré-candidato, que estariam para ocorrer.

 

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