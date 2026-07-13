Carta de Bolsonaro renova duelo com Moraes e recoloca STF na campanha de Flávio

Ao violar as medidas impostas pelo STF, divulgando uma carta escrita pelo pai nas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro criou um fato político de dupla repercussão para a campanha eleitoral que está prestes a começar.

Em uma frente, Flávio provou aos caciques da direita, que ameaçam abandoná-lo na disputa, que ele tem, sim, o apoio do pai para enfrentar Michelle Bolsonaro e se posicionar como único porta-voz do chefe máximo do bolsonarismo.

Em outra frente, Flávio desafiou Alexandre de Moraes, renovando a batalha do clã com o STF que tanto engaja eleitores nas redes. O ministro proibiu visitas do senador ao pai por noventa dias e cobrou explicações da defesa do ex-presidente sobre a violação das regras do regime domiciliar.

A decisão renova o discurso de perseguição que o clã Bolsonaro tanto utiliza para engajar a militância e desviar o foco das crises criadas nesta pré-campanha.

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Enquanto briga com Moraes, o clã Bolsonaro deixa em segundo plano as disputas de bastidores envolvendo Flávio e Michelle e os rumores sobre revelações bombásticas contra o pré-candidato, que estariam para ocorrer.