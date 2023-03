Carta ao Leitor: Oportunidade perdida

Após um longo período de letargia, abalada pelas limitações impostas pela pandemia, a indústria do turismo dá sinais de recuperação no mundo inteiro. Voos são retomados pelas companhias aéreas, hotéis veem suas taxas de ocupação aumentar e cidades cujo faturamento com visitantes havia despencado nos anos de Covid-19 finalmente voltam a lucrar. A expectativa é que o setor movimente cerca de 1,4 trilhão de dólares em 2023, 13% a mais do que em 2022. Há, naturalmente, uma demanda reprimida. Depois de ficarem proibidas de viajar, agora mais seguras de que não vão contrair o vírus, as pessoas querem sair pelo mundo conhecendo lugares e celebrando suas vidas, com a maior alegria possível. Especialistas, aliás, estão chamando esse fenômeno de “The Year of Travel”.

O governo brasileiro, infelizmente, parece não entender esse movimento (que pode beneficiar os cofres do país). Na contramão do que deveria ser feito, o Ministério das Relações Exteriores, comandado por Mauro Vieira, anunciou o retorno da exigência de visto para cidadãos dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. A decisão, comunicada oficialmente na semana passada, entrará em vigor a partir de 1º de outubro. Se quiserem vir ao Brasil, os turistas desses países terão de comparecer aos consulados brasileiros, iniciar um processo burocrático, pagar uma taxa e, uma vez aprovados, finalmente preparar as malas. A medida, argumentam seus defensores, é baseada no princípio diplomático da reciprocidade, dado que essas nações também cobram autorização de entrada para viajantes brasileiros. Além disso, o resultado da isenção, tomada durante o governo Jair Bolsonaro, teria sido baixo.

De fato, a ausência de exigência de visto não catapultou o número de visitantes no Brasil. Para os desmemoriados, vale relembrar que nesse período houve uma pandemia. Era esperado que a quantidade não explodisse, até porque nenhuma divulgação dessa medida foi feita lá fora. Em relação à reciprocidade, entende-se o raciocínio de equilíbrio das regras, já que esses países, ao menos por enquanto, não vão liberar o turista brasileiro de seus vistos. A questão que se instala, porém, é de ordem econômica. O Brasil, com toda a sua beleza natural e atrações, tem enormes condições de atrair visitantes dessas nações, promovendo a criação de novos negócios, de empregos (muitos para a população de baixa renda) e aumentando a receita das empresas do setor, hoje em torno de 200 bilhões de reais. A imposição de um obstáculo burocrático, na direção oposta, torna ainda mais difícil a competitividade numa indústria já altamente disputada no mundo todo. O economista Roberto Campos, avô do atual presidente do Banco Central, estava certo: “O Brasil nunca perde a oportunidade de perder oportunidades”.

Publicado em VEJA de 22 de março de 2023, edição nº 2833

