Carta ao Leitor: O tempo presente

Em períodos tão ásperos, de polarização política como combustível para informações falsas e exageradas, invariavelmente nos perdemos na velocidade das redes sociais, dos comentários sem embasamento, da postura permanente de recalque e confronto. Sim, a superficialidade e a agressividade são as marcas do momento atual, chagas que atrapalham a comunicação entre as pessoas. Mas existe um modo de combatê-las: acompanhar o jornalismo profissional, cuidadoso e atento, avesso ao histrionismo, ao ódio e às inverdades. É o que VEJA tem feito desde seu início, em setembro de 1968, nas páginas a seguir e, mais recentemente, também na internet. Nossa intenção é informar e transmitir conhecimento aos nossos leitores, oferecendo a história enquanto ela ocorre. Vale beber de um belo verso de Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), para compreender essa missão: “O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente”.

Não há modo mais adequado de tentar enxergar o mundo no qual vivemos do que correr atrás da notícia, testemunhando os mais importantes acontecimentos da humanidade e tendo acesso direto às principais fontes de informação. Extraem-se daí lições poderosas. E, nesse aspecto, a revista que você lê agora é um excelente exemplo do trabalho de VEJA em sua incessante busca por estar sempre à procura de quem tem algo relevante a dizer ou a ensinar — tanto brasileiros como celebridades internacionais. Nesta edição, o entrevistado das Páginas Amarelas é o executivo Arvind Krishna, CEO da IBM desde 2020, que nos conta sobre a inteligência artificial e seu impacto no mundo do trabalho. Em reportagem, a ex-secretária de Estado americana Hillary Clinton fala a respeito da série Gente de Coragem, da Apple TV+, que ela e sua filha, Chelsea, estrelam. Hillary, na entrevista à repórter Kelly Miyashiro, não se furtou a tratar com franqueza a respeito da decisão de continuar casada com o presidente Bill Clinton mesmo depois das revelações do escândalo com Monica Lewinsky, em 1998.

Entre outras histórias interessantes, trazemos também neste número deliciosas conversas com o canadense Stéphane Lefebvre, CEO do Cirque du Soleil, que enfrentou dificuldades com o aparecimento do coronavírus, mas conseguiu superá-las, e com o cineasta espanhol J.A. Bayona, diretor da série O Senhor dos Anéis: os Anéis de Poder, megasucesso que acaba de chegar ao streaming da Amazon Prime Video. O quarteto, acessado por nossos repórteres por Zoom, que os tempos de pandemia consagraram, tem um ponto em comum: todos são protagonistas fundamentais em suas áreas de atuação, figuras públicas que nos ajudam a revelar com acuidade a atual aventura da civilização, um período desafiador e de mudanças aceleradas. VEJA acompanha esse momento de perto, porque a melhor maneira de vislumbrarmos o futuro é observarmos com inteligência e equilíbrio o nosso tempo: o tempo presente de Drummond.

Publicado em VEJA de 14 de setembro de 2022, edição nº 2806