Carta ao Leitor: Jornalismo total

No dinâmico e competitivo universo das notícias, a capacidade de adaptação (sem abrir mão de valores e princípios) pode fazer uma enorme diferença no alcance e na relevância do conteúdo produzido. Ao longo de seus 55 anos, VEJA sempre procurou se atualizar, tanto no uso de modernas tecnologias quanto na cobertura de novas pautas de interesse da nossa audiência. Em razão das diversas transformações na área de mídia, essa missão tem sido cumprida com intensidade — e, modéstia à parte, com sucesso. Recentemente, lançamos um título voltado para economia e o mercado corporativo, a VEJA Negócios. Com a mesma independência da marca-mãe, a publicação se aprofunda nos principais temas que permeiam o mundo das empresas, passando por assuntos como inovação, tecnologia, sustentabilidade, finanças, infraestrutura e tantos outros.

Nesta semana, entregamos mais uma novidade aos assinantes, leitores e… espectadores. A nossa produção de vídeos entra em uma nova fase com o lançamento de VEJA+, uma plataforma de streaming gratuita, que reúne a cada vez mais diversificada programação audiovisual do site. Iniciativa capitaneada pelo editor-executivo Tiago Faria e pelo editor de vídeos Sergio Almeida, a nova home organiza e destaca os catorze programas produzidos hoje com a marca VEJA — uma grade de atrações que espelha a variedade do conteúdo da revista semanal, cobrindo áreas como política, economia, cultura, esporte, comportamento e ciência. Com a nova plataforma, esse cardápio de vídeos ganha um ambiente especial e acessível, tanto no celular quanto no computador, destacando ainda coberturas especiais, como a dos Jogos Olímpicos de Paris, e documentários exclusivos.

VEJA+ chega num momento especialmente vibrante na cobertura jornalística atual. Além da Olimpíada, teremos neste ano a realização das eleições americanas, os pleitos municipais no Brasil, os desafios econômicos da China, o ajuste (ou desajuste) fiscal nas contas nacionais e o enfrentamento do problema da segurança pública no país — para citar apenas alguns. Assunto, de fato, não falta. Por isso, continuamos motivados e com o desejo obsessivo de conceber a melhor revista do Brasil, sempre pautados pela credibilidade e pelo DNA da marca VEJA: apuração detalhada, furos e análises profundas. Adicionamos a essa receita uma produção audiovisual com uma plataforma mais moderna, para que pessoas interessadas nas grandes questões da atualidade possam se informar ainda mais. VEJA+, saiba mais.

Publicado em VEJA de 26 de julho de 2024, edição nº 2903