Carta ao Leitor: Imagem na lama

De tão constantes, as más notícias sobre a Amazônia parecem ter perdido o poder de causar comoção no país (no cenário internacional, ao contrário, provocam ondas cada vez maiores de reprovação). A mais recente delas, aliás, não é nada alvissareira: o número acumulado de alertas de desmatamento neste primeiro trimestre representou o maior índice desde 2016. São dados que se somam a vários recordes negativos e geram um constrangimento adicional em meio à celebração de mais um Dia da Terra, comemorado em 22 de abril. Inegavelmente, tal escalada do descaso com o meio ambiente vem ganhando impulso no atual governo, que, entre outros descalabros, tem discurso e práticas coniventes com o garimpo na região, um dos principais motores do desflorestamento.

O epicentro do problema hoje fica num município de 100 000 habitantes no sudoeste do Pará: Itaituba. A atividade sempre existiu por ali, mas esse tipo de exploração aumentou brutalmente na gestão do atual prefeito, Valmir Climaco, do MDB. Graças a uma brecha na legislação estadual, Climaco virou o campeão nacional na concessão de novos garimpos. Somadas, essas fendas na floresta ocupam atualmente uma área equivalente à da cidade de Curitiba. Várias dessas licenças, por sinal, estão sendo contestadas na Justiça. Mas, como esse processo é lento, garimpeiros de outras localidades aproveitam a benevolência do prefeito e esquentam ali a sua documentação. Resultado: estima-se que nada menos de 81% do ouro ilegal extraído do Brasil venha do esquema montado em Itaituba. Uma lástima.

Nos últimos dias, enquanto a jornalista Adacioni Santos percorria as ruas do lugar para mostrar a rotina desse município, os repórteres Reynaldo Turollo Jr. e João Pedroso de Campos traçavam um retrato impressionante sobre as ilegalidades que transformaram a cidade na capital nacional da mineração, com destaque (negativo, claro) para o papel do prefeito Climaco. Dono de garimpo e com campanhas políticas financiadas por gente dessa área, ele já foi condenado por crimes ambientais, mas segue firme na sua empreitada de destruir a floresta, gozando de franco acesso a autoridades em Brasília. Recentemente, vale ressaltar, esteve com o ministro Ciro Nogueira para reclamar da fiscalização da PF sobre garimpos ilegais. Infelizmente, Itaituba é hoje o exemplo maior de um problema que se repete em outras localidades país afora. Ganham os desonestos e aqueles que não respeitam o meio ambiente. Perdem as companhias que atuam na legalidade e perde o Brasil, que fica com uma imagem cada vez pior no exterior. É triste, lamentável — e revoltante.

Publicado em VEJA de 27 de abril de 2022, edição nº 2786