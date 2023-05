Carta ao Leitor: A batuta de um maestro

“O homem que deseja reger a orquestra precisa dar as costas à plateia.” De autoria incerta, a frase acima, com algumas variações, é celebrada por descrever não apenas a profissão de maestro, mas também por ser uma excelente metáfora para entender o desafio seminal de toda liderança: a busca da harmonia interna (em um grupo, equipe ou governo) antes do reconhecimento externo. Os aplausos, vale recordar, chegam depois. Antes, é preciso afinar os instrumentos, ensaiar, praticar, ajustar as arestas e apresentar, depois de todo o esforço, um trabalho consistente e digno de admiração. Na política, evidentemente, nunca foi fácil guiar-se apenas por valores e convicções, alheio à aprovação imediata das massas e das claques. O populismo sempre teve força nas disputas eleitorais, fenômeno vigoroso na América Latina. Multiplicado, agora, pelas redes sociais, tornou-se atual e perigoso, e se espalha pelo mundo.

A eleição de Lula, apoiado por um círculo bem mais extenso do que os seus leais seguidores, parecia interromper essa dinâmica no Brasil. A vitória foi apertada, decidida por poucos milhões de votos. Era a hora de tentar uma composição, esquecer mágoas passadas, organizar uma ampla orquestração para reinstalar o país na rota do crescimento. Infelizmente, o caminho escolhido até aqui tem sido outro. Inebriado pela reconquista do poder, Lula tem preferido mandar sinais à sua base mais fiel, travando batalhas contra a privatização da Eletrobras e o marco do saneamento, conquistas inequívocas do Brasil nos últimos anos. Seus admiradores podem aplaudir tais gestos desafinados, mas, como representam evidente retrocesso, há escassas chances de reversão em um Congresso de centro-direita. E, pior ainda, comprometem a execução de projetos que, estes sim, podem fazer diferença no desempenho final do governo eleito em 2022.

A falta de sintonia entre o Planalto e o Congresso é um dos efeitos mais nefastos dessa equivocada escolha pelo aplauso fácil. Lula parece não ter entendido que os tempos mudaram. Na tentativa de alguma articulação política, a mera distribuição de ministérios já não tem o efeito do passado. Mesmo a liberação de emendas pode não dar resultados, especialmente se a maioria dos parlamentares — caso atual — não compactuar com as posições do Executivo. É preciso negociar, alcançar a convergência de ideias, em vez de buscar pautas totalmente dissonantes do que realmente se exige para o país crescer, com justiça e democracia e o respeito à livre-iniciativa. Já passou da hora de descer do púlpito e ouvir o que os outros atores desse processo pensam. Até aqui, Lula pouco fez, perdendo os primeiros meses de seu governo, os mais decisivos — como intuem, na música ou na política, até os aprendizes. Tomara que o presidente corrija o tom nos próximos meses e erga a batuta em harmonia com aquilo que o Brasil precisa. Aí, sim, as palmas virão.

Publicado em VEJA de 17 de maio de 2023, edição nº 2841