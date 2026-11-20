Carros em alta velocidade batem na Avenida Brasil após perseguição; veja vídeo
Segundo testemunhas, acidente foi motivado por uma briga de trânsito
Dois carros em alta velocidade bateram na pista central da Avenida Brasil, no sentido Centro, na tarde desta sexta-feira, 20. Segundo testemunhas, o acidente foi motivado por uma briga de trânsito. Um vídeo gravado por outro motorista mostra o momento em que um carro cinza passa a perseguir um prata, provocando o acidente. Ambos os veículos perdem o controle e batem na mureta.
O Corpo de Bombeiros foi acionado às 13h53. O motorista do carro cinza foi retirado das ferragens e levado em estado grave para um hospital. Ao menos três crianças ficaram feridas.
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