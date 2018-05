Carro do Exército tem pane em favela e militares fogem a pé no RJ

Dois militares do Exército foram rendidos por criminosos, na noite desta quinta-feira (17), nas imediações da Vila do João, no complexo de favelas da Maré, na Zona Norte do Rio, depois que o veículo em que trafegavam sofreu uma pane na Linha Vermelha — via expressa que liga a Baixada Fluminense ao centro do Rio — às 20h30. Os militares conseguiram fugir a pé.

Segundo o Comando Militar do Leste (CML), o motorista e o passageiro usavam trajes civis por estarem voltando de uma viagem a serviço. Ao serem abordados, os militares abandonaram o veículo e seus pertences e fugiram a pé. Ninguém saiu ferido.

No caminho, a dupla encontrou policiais que faziam patrulha na região e relataram o ocorrido. De acordo com o CML, a viatura e os pertences dos militares foram recuperados e não houve danos materiais. Os criminosos conseguiram fugir.