Carolina Andraus Lane, sobre ex-marido: “Ele disse que iria me destruir”

Como era a vida de vocês? Trabalhávamos juntos. Tínhamos duas das casas mais bonitas do Jardim Europa (São Paulo). Numa delas, o escritório, recebíamos toda a República para jantares. Na outra, grupos mais selecionados, para manter a privacidade. Era uma vida completamente fora da curva. Picassos, Modiglianis e Renoirs nas paredes. Avião e helicóptero na porta. Tudo o que uma pessoa pode sonhar e muito mais. Uma vida em que não existia limite de dinheiro.

E o dinheiro era compartilhado como entre vocês? Em Paris, quando voltei após negociar a venda do projeto do Porto de Santos, ele ligou e me pediu em casamento. Achei muito romântico, era a celebração da vida que tínhamos juntos. Ele disse que era uma pessoa politicamente exposta e que iria me colocar na estrutura que fez para proteger a família dele. E me convenceu a deixar tudo em um truste, do qual eu tinha um terço.

Quando essa relação mudou? Durante doze anos, fomos inseparáveis. Até que aconteceu uma operação da Polícia Federal em 2012, que representou para mim uma grande quebra de confiança. Era uma coisa inimaginável na minha cabeça (a existência de ilegalidades). Comecei, então, a insistir muito para separar o meu patrimônio, porque eu percebi que não controlava, que havia um risco que não dependia só de mim.

Como ele reagiu? Com um crescente abuso emocional, cada vez mais agressivo, violento, e isso foi muito desestruturante. Vi minha vida desmoronar e percebi que estava casada com uma pessoa que não conhecia. No momento em que decidi que queria me separar, ele bloqueou o meu acesso a todas as contas, advogados, dinheiro, cartão de crédito, e desapareceu com todo o meu patrimônio.

Por que acha que isso ocorreu? Ele nunca teve a intenção de me dar o que era meu. Percebi que tinha sido um grande golpe. Ele se apropriou da instituição jurídica (o truste) e simplesmente tirou o meu nome. Como eu não tinha a cópia dos documentos, pela questão de confidencialidade e exposição política, toda a documentação ficava sob a custódia do nosso advogado, em Nova York. Ele simplesmente me tirou do documento. Disse que iria me destruir.

Publicado em VEJA de 20 de abril de 2022, edição nº 2785