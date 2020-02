Carnaval:1 320 presos e apreensão de 1,1 tonelada de drogas em São Paulo

Entre a madrugada de sexta-feira, 21, até o início desta terça-feira, 25, policiais da Secretaria de Segurança Pública dede São Paulo prenderam 1 324 pessoas em todo o Estado. Também foram apreendidas 1,1 tonelada de drogas, além de 93 armas de fogo ilegais.

As atividades policiais no período levaram à recuperação de cerca de 140 celulares, sendo 75 devolvidos aos proprietários. Outros 270 veículos também foram resgatados.

No quesito fiscalização, 100 300 veículos foram inspecionados e os condutores passaram por teste no etilômetro. Destes, 4 096 foram autuados; a maior parte por negar-se a fazer o teste (2.919), outros por dirigir sob influência de álcool ou substâncias psicoativas (1.120); e um pequeno grupo (57) por dirigir com capacidade psicomotora alterada.

As forças policiais em todo o Estado contavam com o patrulhamento de 15 000 policiais civis e militares, além de doze helicópteros Águia do Comando de Aviação da PM. Completaram o time cinquenta drones em voos diários.

Caso no Brás

Entre as ocorrências, há a prisão de três homens na noite de segunda, 24, na região do Brás. Eles foram flagrados com 1 800 reais e uma bolsa com 52 celulares furtados ou roubados. Os suspeitos foram autuados em flagrante por receptação e associação criminosa. A ocorrência foi registrada no 78º Distrito Policial, no bairro nobre dos Jardins.