Carnaval 2019 terá chuva nas regiões Sudeste e Nordeste

Às vésperas do Carnaval de 2019, a previsão do tempo é de tempo instável, com pancadas de chuva, durante os cinco dias da folia nas regiões Sudeste e Nordeste, contando a partir desta sexta-feira, 1º – primeiro dia dos desfiles das escolas de samba de São Paulo – até a próxima terça-feira, 5.

Segundo o Climatempo, há risco de temporais em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. O Espírito Santo será menos afetado. O clima tende a estar mais fechado no sábado, 2, com muitas nuvens e chuva a qualquer hora nas regiões metropolitanas da capital paulista, do Rio e de Belo Horizonte. A região com chuvas mais intensas deve ser entre o norte de SP e o sul fluminense e mineiro.

O Climatempo também alerta para o risco de deslizamentos de terra, quedas de barreiras e transbordamento de córregos e rios nestas áreas. A partir do domingo 3, as áreas de instabilidade devem perder força, com mais períodos de sol. As pancadas de chuva devem se concentrar na parte da tarde. Na segunda-feira, 4, e na terça-feira, 5, dia de sol e calor no Sudeste, com pancadas de chuva concentradas no final do dia.

Nordeste

Se no Sudeste a expectativa é que o tempo melhore no decorrer do Carnaval 2019, no Nordeste a expectativa é o inverso, com riscos maiores de chuva no começo da próxima semana. Um fenômeno climático conhecido como “Zona de Convergência Intertropical” vai continuar próximo à costa norte do Nordeste espalhando nebulosidade e mantendo as condições de chuva, em especial nas regiões de São Luís (MA), Fortaleza (CE) e Natal (RN).

No litoral leste da região, um outro sistema meteorológico, o “vórtice ciclônico em altos níveis da atmosfera”, conhecido como VCAN, inibirá a chuva entre o Recôncavo Baiano, Sergipe e Alagoas. Por isso, entre sexta-feira e o sábado, a previsão é de muito sol e chuva rápida em Salvador (BA), em Aracaju (SE) e Maceió (AL). No Recife (PE) e em João Pessoa (PB), pancadas de chuva com raios também podem ocorrer de forma rápida.

Com o deslocamento do VCAN, as áreas de instabilidade tendem a se espalhar. Por isso, há previsão de chuva a qualquer momento do dia entre Salvador e o litoral norte da Bahia, de Sergipe, de Alagoas, de Pernambuco e da Paraíba. No interior do Nordeste, os dias terão grandes períodos de sol e calor, mas a umidade pode ocasionar pancadas de chuva à tarde e a noite.