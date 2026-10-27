Carlos Jordy confirma que Flávio Bolsonaro está a caminho dos Estados Unidos

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Flávio Bolsonaro (PL) viajou para os Estados Unidos, segundo o senador eleito Carlos Jordy (PL-RJ), para evitar ser usado como moeda de troca contra o impeachment de Alexandre de Moraes. A Polícia Federal investiga as circunstâncias da saída, que ocorreu após Flávio ser intimado a entregar seus passaportes, que foram cancelados.

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O senador eleito Carlos Jordy (PL-RJ) afirmou nesta terça-feira que Flávio Bolsonaro (PL) deixou o Brasil em direção aos Estados Unidos para evitar que sua situação fosse usada como instrumento de pressão contra a tentativa de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

“Confirmado! Flávio Bolsonaro foi para os EUA para não ser usado como moeda de troca contra o impeachment de Moraes”, escreveu Jordy em publicação no X. Aliado de Flávio, o parlamentar não apresentou detalhes sobre o trajeto.

A manifestação ocorreu após aliados do candidato derrotado à Presidência afirmarem que ele havia deixado o país com destino aos Estados Unidos. A Polícia Federal apura as circunstâncias da saída. As autoridades argentinas informaram que não registraram a entrada de Flávio no país, apontado inicialmente como possível rota da viagem.

Nesta segunda-feira, um dia após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno, Flávio foi intimado a entregar seus passaportes à PF por determinação de Moraes. Os documentos não foram entregues dentro do prazo, encerrado na manhã desta terça, e os passaportes comum e diplomático foram cancelados.

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A medida foi tomada no âmbito de uma investigação sobre suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas relacionadas ao advogado Willer Tomaz. Entre os elementos considerados pela PF estava uma declaração de Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio, que havia defendido a saída do senador do país caso ele perdesse a eleição.

Em vídeo divulgado na segunda-feira, Flávio criticou a ordem de Moraes, afirmou que entregaria os documentos e negou que pretendesse deixar o Brasil. Na mesma manifestação, anunciou que pediria à Justiça Eleitoral a cassação da chapa de Lula e Geraldo Alckmin.

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Apesar do descumprimento da ordem de entrega dos passaportes, Flávio não é considerado foragido da Justiça, pois não há mandado de prisão contra ele. A confirmação de sua saída do país em desacordo com a decisão judicial poderá levar à avaliação de novas medidas pelo Supremo.

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