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Brasil

Carlos Jordy confirma que Flávio Bolsonaro está a caminho dos Estados Unidos

Aliado associa ida de Flávio Bolsonaro aos EUA a impeachment de Moraes

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 17h16 | Atualizado em 27 out 2026, 17h59
O deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ), líder da oposição na Câmara dos Deputados, durante coletiva de imprensa, acompanhado dos colegas Carla Zambelli (PL-SP) e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e dos senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Rogério Marinho (PL-RN)
O deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ), líder da oposição na Câmara dos Deputados, durante coletiva de imprensa, acompanhado dos colegas Carla Zambelli (PL-SP) e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e dos senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Rogério Marinho (PL-RN) (Reprodução/Câmara dos Deputados)
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Carlos Jordy confirma que Flávio Bolsonaro está a caminho dos Estados Unidos Priorize VEJA no Google

O senador eleito Carlos Jordy (PL-RJ) afirmou nesta terça-feira que Flávio Bolsonaro (PL) deixou o Brasil em direção aos Estados Unidos para evitar que sua situação fosse usada como instrumento de pressão contra a tentativa de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

“Confirmado! Flávio Bolsonaro foi para os EUA para não ser usado como moeda de troca contra o impeachment de Moraes”, escreveu Jordy em publicação no X. Aliado de Flávio, o parlamentar não apresentou detalhes sobre o trajeto.

A manifestação ocorreu após aliados do candidato derrotado à Presidência afirmarem que ele havia deixado o país com destino aos Estados Unidos. A Polícia Federal apura as circunstâncias da saída. As autoridades argentinas informaram que não registraram a entrada de Flávio no país, apontado inicialmente como possível rota da viagem.

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Nesta segunda-feira, um dia após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno, Flávio foi intimado a entregar seus passaportes à PF por determinação de Moraes. Os documentos não foram entregues dentro do prazo, encerrado na manhã desta terça, e os passaportes comum e diplomático foram cancelados.

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A medida foi tomada no âmbito de uma investigação sobre suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas relacionadas ao advogado Willer Tomaz. Entre os elementos considerados pela PF estava uma declaração de Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio, que havia defendido a saída do senador do país caso ele perdesse a eleição.

Em vídeo divulgado na segunda-feira, Flávio criticou a ordem de Moraes, afirmou que entregaria os documentos e negou que pretendesse deixar o Brasil. Na mesma manifestação, anunciou que pediria à Justiça Eleitoral a cassação da chapa de Lula e Geraldo Alckmin.

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Apesar do descumprimento da ordem de entrega dos passaportes, Flávio não é considerado foragido da Justiça, pois não há mandado de prisão contra ele. A confirmação de sua saída do país em desacordo com a decisão judicial poderá levar à avaliação de novas medidas pelo Supremo.

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