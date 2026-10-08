Carlos Bolsonaro pede para o STF incluir Janja no Inquérito das Fake News

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Carlos Bolsonaro questiona o STF sobre a inclusão de Janja no inquérito das Fake News. O senador eleito reagiu a um vídeo da primeira-dama em que ela afirma que Flávio Bolsonaro acabaria com o programa Farmácia Popular, gerando controvérsia. O PL rebateu, garantindo a continuidade do programa.

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Nesta quinta-feira, 8, o senador eleito por Santa Catarina Carlos Bolsonaro (PL) publicou em suas redes sociais um questionamento sobre a inclusão de Rosangela da Silva, a Janja, no Inquérito das Fake News, que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). O motivo foi uma gravação em que a atual primeira-dama do Brasil diz que, se eleito presidente, Flávio Bolsonaro (PL) acabará com o programa Farmácia Popular.

“Alô, STF. Esta senhora, madrasta do Lulinha, em tese, envolvida até o pescoço com desvios bilionários no INSS, não será incluída no Inquérito das Fake News ou está de boa em nome da defesa da democracia? “, questionou Carlos Bolsonaro. Na gravação de Janja, há ainda citação de que “o crime organizado” vai dominar o país de uma vez, em caso de eleição do senador carioca para o maior posto da República. “Não podemos deixar brasileiros e brasileiras perderem seus direitos básicos”, diz a primeira-dama em trecho do vídeo.

Depois da divulgação do vídeo de Janja, que continua no perfil oficial da primeira-dama no Instagram, o PL se manifestou para rebater a publicação. “Com Flávio Bolsonaro os remédios gratuitos vão continuar sendo distribuídos pelo programa Farmácia Popular. A esquerda mente e manipula! Não caia em Fake News”, disse em trecho da publicação.

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Pouco antes do primeiro turno, uma fake news foi disseminada nas redes sociais para acusar Flávio Bolsonaro, que é evangélico, de querer retirar Nossa Senhora do posto de padroeira do Brasil. A informação fez com que diversos políticos publicassem fotos e vídeos com a imagem da santa em um apelo para atrair o voto católico.