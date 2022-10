Carlos Bolsonaro entra na mira do TSE por desinformação

Atualizado em 18 out 2022, 18h47 - Publicado em 18 out 2022, 18h05

A decisão do ministro Benedito Gonçalves, que determinou a desmonetização de canais bolsonaristas que atuariam para espalhar fake news contra Lula, mira um dos cabeças da campanha de Jair Bolsonaro nas redes sociais.

Carlos Bolsonaro virou alvo da Justiça Eleitoral por utilizar as redes, segundo o ministro, para propagar desinformação contra o adversário do pai dele. O ministro do TSE determina que o filho de Bolsonaro seja intimado e, em até três dias, apresente explicações ao tribunal sobre sua conduta nas redes.

“Determino, ademais, a intimação do terceiro investigado, Carlos Nantes Bolsonaro, pelo meio mais célere, para que, no prazo de 3 (três) dias, manifeste-se sobre a utilização político-eleitoral de seus perfis nas redes sociais, bem como sobre o requerimento para que sejam removidos em razão do alegado ecossistema de desinformação em favor do primeiro investigado, sem prejuízo da apresentação de defesa após regular citação”, diz o despacho.

A decisão do ministro abre investigação contra um “ecossistema de desinformação” e dá prazo de cinco dias para que 47 membros dessa rede apresentem suas defesas.

