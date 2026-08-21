Carlos Bolsonaro critica Judiciário e imprensa ao comentar investigação contra Lulinha

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Carlos Bolsonaro reagiu à investigação da PF sobre Lulinha e o suposto esquema de tráfico de influência. Pelo X, o filho do ex-presidente criticou o sistema judicial e a imprensa, questionando a disparidade de tratamento entre famílias políticas e sugerindo uma moderação seletiva para proteger as elites.

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O ex-vereador e candidato ao Senado por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro (PL), segundo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, reagiu às investigações da Polícia Federal sobre o esquema de tráfico de influência que teria a participação de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha.

Pelo X (antigo Twitter), o 02 fez duras críticas ao sistema judicial e à imprensa brasileira. Carlos Bolsonaro sugere que Lulinha estaria profundamente implicado em irregularidades no âmbito do INSS. Em contrapartida, argumenta que, se Jair Bolsonaro ou algum de seus filhos estivessem envolvidos em algo similar, sofreriam perseguições constantes e medidas judiciais severas.

O candidato ao Senado no pleito catarinense defende a existência de uma moderação seletiva para proteger a atual estrutura democrática e os interesses das elites estabelecidas, e reflete sobre o cenário político nacional como decisivo para a sobrevivência do país.

Em tese, Lulinha estaria envolvido até os dentes nos desvios do INSS, inclusive utilizando prédios e influências públicas debaixo do nariz de Lula. Se @jairbolsonaro e QUALQUER UM DE SEUS FILHOS chegassem perto disso, como o Presidente chegou da baleia, a imprensa, o sistema, a… — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) August 21, 2026