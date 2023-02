Carla Zambelli fala sobre o caso da assinatura de site pornô

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) afirmou na tarde desta quarta-feira, 22, que é falsa a afirmação que corre nas redes sociais segundo a qual ela é assinante do site pornô Brasileirinhas. “Embora sequer houvesse necessidade de comentar sobre supostos gastos pessoais, chega a ser esdrúxulo ter que vir a público desmentir fatos tão absurdos”, afirmou a parlamentar, que denunciou no Twitter o grupo EterSec, autor da notícia falsa. Além da conta do site pornô, a página divulgou outros gastos e números de documentos pessoais de Zambelli.

Segundo a deputada, “desde ontem venho recebendo inúmeras mensagens de xingamentos, assédio e ameaças por WhatsApp. Os responsáveis pela exposição dos contatos e das mentiras expostas serão devidamente processados”.

Em novembro do ano passado, a parlamentar teve as redes sociais bloqueadas, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, sob a acusação de espalhar notícias falsas. A medida foi revogada no início deste ano.

Uma das principais ironias do caso Brasileirinhas reside no fato de Zambelli ter sido alvo de um ataque hacker. Desde o ano passado, conforme mostrou reportagem de VEJA, a parlamentar paga as contas e entre seu time de assessores o hacker Walter Delgatti Neto, que ficou famoso pela Vaza-Jato. Zambelli aproximou-se dele, levou-o ao Palácio do Planalto para uma reunião com Jair Bolsonaro e tentou arquitetar com ele um plano para colocar em dúvida a confiabilidade das urnas eletrônicas. Delgatti contou também a pessoas próximas que, dentro da mesma operação, pediram-lhe para assumir a autoria de um grampo ilegal contra o ministro Alexandre de Moraes.

Veja abaixo a montagem feita contra Zambelli:

