Cárcere privado: justiça bloqueia bens de cirurgião plástico e hospital

Para garantir o tratamento médico de Daiana Chaves Cavalcanti, de 35 anos, 20 dias em um apartamento e 10 dias em um Centro de Tratamento Intensivo, a Justiça do Rio de Janeiro determinou o bloqueio dos bens no valor de 198.000 reais do Hospital Santa Branca e do cirurgião plástico o equatoriano Bolivar Guerrero Silva, de 63 anos. O médico foi preso pela polícia segunda-feira, 18, acusado de manter a paciente em cárcere privado por causa de uma cirurgia plástica mal sucedida na unidade, que fica no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a 30 quilômetros da capital. Na decisão, a juíza Elizabeth Maria Saad enfatizou que “o caso é sensível e urgente de tratamento para o restabelecimento da autora, cujo laudo médico evidencia debilidade importante, com risco irreparável”, escreveu a magistrada em um dos trechos.

De acordo com a família que registrou queixa na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), Daiana não pode sair da unidade há pouco mais de um mês em razão de uma cirurgia estética nos seios. O procedimento foi realizado em março, mas ela voltou no mês passado para se submeter a mais três intervenções que não teriam sido bem-sucedidas. Outras duas decisões judiciais determinaram a transferência da paciente da unidade, o que ainda não aconteceu. Tanto o hospital quanto o cirurgião plástico negam as acusações.

Desde a prisão de Bolivar, outras nove pacientes procuraram a polícia para denunciar que também foram deformadas em procedimentos comandados pelo médico. Na Justiça, ele também é réu em pelo menos dezenove processos. Em um deles, de 2010, o médico chegou a ser preso acusado de integrar grupo que comercializava ou aplicava medicamentos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Entre os produtos, havia grande quantidade de Botox comprado da China por 450 reais, quando custava 1.000 reais no mercado formal. O caso ainda está em tramitação.