Capela em Nova Friburgo é pichada com suásticas nazistas

Uma capela localizada em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, amanheceu pichada com suásticas nazistas neste domingo (14). A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 151ª DP e que investigações já estão em andamento para identificar quem cometeu o crime.

A igreja depredada é a mais antiga de Nova Friburgo e está localizada no distrito de São Pedro da Serra. A capela é conhecida por abrigar um sino de bronze doado pelo imperador Dom Pedro II.

O caso causou revolta entre usuários de redes sociais a partir do momento em que moradores divulgaram imagens das pichações. Fazer apologia ao nazismo é crime com previsão de pena de dois a cinco anos, além do pagamento de multa.

Crimes de intolerância vêm crescendo às vésperas do segundo turno da eleição presidencial. Recentemente, uma jovem de 19 anos disse que foi marcada com uma suástica, em Porto Alegre, por três homens que portavam um canivete.

A vítima alegou que foi agredida por usar uma camiseta do movimento “Ele Não”, que faz oposição ao candidato Jair Bolsonaro (PSL). Na quinta (11), a jovem desistiu de dar continuidade à denúncia, mas a Polícia Civil informou que continuará investigando o caso.