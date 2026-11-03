Capacidade de refino do país deve crescer 10% em dez anos, aponta governo

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O Ministério de Minas e Energia projeta um aumento de 10% na capacidade nacional de refino de petróleo nos próximos 10 anos, atingindo 2,5 milhões de barris por dia. Essa expansão, detalhada no Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2036, será impulsionada por novos investimentos e visa reduzir a dependência de derivados importados. Conheça os planos e desafios do setor.

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O Ministério de Minas e Energia (MME) e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) divulgaram nesta terça-feira a projeção de aumento em cerca de 10% da capacidade nacional de refino de petróleo nos próximos 10 anos, passando dos atuais 2,3 milhões de barris por dia para 2,5 milhões. Essa expansão será impulsionada por investimentos como o segundo trem da Refinaria Abreu e Lima em Pernambuco, a conexão física do Complexo Boaventura e Reduc no Rio de Janeiro, além de ampliações e atualizações de unidades existentes.

As perspectivas foram publicadas no Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2036. O documento prevê o avanço da produção diária de petróleo a patamares elevados e o envio de metade desse montante ao exterior.

A previsão de salto nas exportações do combustível fóssil soma-se à estimativa de queda na dependência externa de alguns derivados, como nafta, querosene de aviação e gasolina. Mas o relatório projeta também que, embora o país vá reduzir significativamente ao longo do período as importações desses itens, deve permanecer dependente da aquisição externa de óleo diesel.

O PDE 2036 traz alertas ao setor, com destaque para a necessidade de melhorias da infraestrutura logística de dutos, de modo que o Brasil possa garantir o abastecimento nacional. O governo convida a população a participar da consulta pública aberta até esta sexta-feira (6), que visa reunir contribuições para o planejamento energético do país.