Cantareira está perto de contar apenas com o volume morto

O nível do Sistema Cantareira não para de cair – e fica cada vez mais perto de contar apenas com a capacidade do chamado volume morto. Nesta quinta-feira, o nível do reservatório chegou à marca de 18,7%, segundo as medições da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Desse total, apenas 0,2% corresponde ao volume útil do sistema, que tem capacidade total de cerca de 1 trilhão de litros. A captação de água do volume morto, anunciada em 15 de maio pelo governo de São Paulo, teve início em 4 de junho e fez com que o nível do Cantareira passasse de 8,2% para 26,7%. De lá para cá, contudo, houve queda de 8% no total de água armazenado no reservatório. As chuvas que tiveram início na terça-feira não são suficientes para amenizar a estiagem, mas contribuem para que o nível do sistema pare de cair ou, ao menos, caia em ritmo menor.

(Com Estadão Conteúdo)