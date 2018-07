Cansados da solidão, padres católicos migram para Igreja Anglicana

Em dois anos, mais de duas dezenas de padres católicos migraram para a Igreja Anglicana. Obrigação do celibato é, quase sempre, o motivo da mudança. Todo aquele que é ordenado faz três votos fundamentais e obrigatórios até o fim da vida religiosa: a obediência, a pobreza e a castidade. O objetivo é que o corpo, frágil em sua essência, não sirva às necessidades pessoais, mas tão somente à vocação de pregar a palavra de Deus. A prática, no entanto, mostra que sobretudo o terceiro item configura um desafio ao qual muitos homens de fé terminam por sucumbir.

Dionísio Pereira, de Pouso Alegre (MG) foi excomungado após descobrirem que ele teve um filho com uma auxiliar de sua paróquia. Benedito Alves, de São Paulo, cansou de viver vida dupla: há seis anos ele mora com seu companheiro, que conheceu em uma sala de bate-papo online. Jailson Sandes, de Bacabal (MA) manteve o celibato por 15 anos – mas não conseguiu controlar seus instintos ao se apaixonar por uma fiel.

