Candidatos já receberam R$ 139 milhões de pessoas físicas; veja os maiores doadores

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Até 31 de agosto, doações de pessoas físicas para as eleições de 2026 superam 139 milhões de reais. Grandes empresários e figuras públicas dominam a lista dos dez maiores doadores, revelando os principais financiadores das campanhas federais e estaduais e para quem direcionaram seus recursos. Descubra quem são.

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Até esta segunda-feira, 31, os candidatos às eleições federais e estaduais de 2026 já haviam recebido mais de 139 milhões de reais em doações de campanha por pessoas físicas. Os dados constam no sistema aberto de prestação de contas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Pelas regras da Justiça Eleitoral, cidadãos só podem doar até 10% da renda bruta recebida no ano anterior à eleição — ou seja, a tendência é que as pessoas mais ricas do Brasil figurem na lista dos principais doadores. O ranking dos dez maiores contribuintes é composto majoritariamente por grandes empresários, incluindo também juristas e nomes que já ocuparam cargos públicos no passado.

Confira, abaixo, os dez maiores doadores de campanha em 2026, até o momento, e os candidatos que receberam os repasses.

1. Alexandre Grendene Bartelle — R$ 3 milhões

Fundador da Grendene, maior exportadora de calçados do Brasil e uma das líderes mundiais no setor, Alexandre Bartelle doou 2,5 milhões de reais à campanha de Luciano Zucco (PL), candidato ao governo do Rio Grande do Sul, e 500. 000 reais a Ciro Gomes (PSDB), que disputa o governo do Ceará.

Seu irmão Pedro Bartelle, cofundador da empresa, também figura no ranking dos dez maiores doadores (leia mais abaixo).

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2. Fabiano Augusto Martins Silveira — R$ 2 milhões

O jurista Fabiano Silveira, que foi brevemente ministro da Controladoria-Geral da União (CGU) sob o governo de Michel Temer, doou 2 milhões de reais diretamente ao diretório estadual do MDB da Paraíba. O partido tem Cícero Lucena, ex-prefeito de João Pessoa, como candidato ao governo estadual e o senador Veneziano Vital do Rêgo na disputa pela reeleição.

Após a doação, o PP, partido do atual governador Lucas Ribeiro, moveu na Câmara dos Deputados uma ação junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) — hoje presidido por Vital do Rêgo, irmão de Veneziano — que cobra explicações sobre os processos na Corte em que Fabiano Silveira atuou como advogado.

3. Carlos Eduardo Ferraz de Mattos Barroso — R$ 1,5 milhão

O jurista e empresário Carlos Eduardo Ferraz de Mattos Barroso doou 1,5 milhão de reais à campanha presidencial de Ronaldo Caiado (PSD), na forma de dois repasses de 750. 000 reais enviados entre 27 e 28 de agosto.

Proprietário do fundo de investimentos Polaris e da imobiliária e construtora CH Empreendimentos Imobiliários, Carlos Eduardo Ferraz é também titular de um cartório de registro de imóveis em Taguatinga, no Distrito Federal.

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4. Nelson Ramon Aguilera Júnior — R$ 1 milhão

O empresário Nelson Aguilera Júnior, atuante em diversos setores da economia, doou 1 milhão de reais à campanha do deputado federal Antonio Carlos Rodrigues (Podemos-SP), que foi ministro dos Transportes de Dilma Rousseff e disputa a reeleição em 2026.

Aguilera Júnior tem participações em segmentos empresariais variados, com destaque para construção civil e comércio de insumos médicos e hospitalares. Ele é dono de um avião que foi utilizado mais de uma vez em campanha pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), em 2022 e 2024, e foi alvo do Ministério Público de São Paulo por suspeita de lavagem de dinheiro e exploração ilegal de jogos de azar.

5. Carlos Géo Quick — R$ 900 mil

Empresário dos setores de seguros e finanças, Carlos Géo Quick doou 900. 000 reais à campanha de Flávio Roscoe (PL), ex-presidente da Fiemg que concorre ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2026.

Com trajetória ligada ao extinto Banco Pottencial e ao Banco Neon, que hoje existe como fintech e operadora de pagamentos, Carlos Quick chegou a ser condenado em primeira instância por crimes contra o sistema financeiro em 2013, em meio aos escândalos que rondavam o Pottencial. A condenação foi revista, posteriormente, em segunda instância.

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6. Fernando de Castro Marques — R$ 800 mil

O dono da farmacêutica União Química, Fernando de Castro Marques, doou 500. 000 reais à campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo candidato à reeleição; 200. 000 reais ao deputado federal Rafael Simões (União-MG), que também disputa a reeleição; e 100. 000 reais ao deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP), que concorre ao Senado.

Fernando Marques chegou a disputar o Senado pelo Distrito Federal em 2018, então filiado ao Solidariedade, destacando-se como o candidato mais rico daquelas eleições, com patrimônio declarado de 660 milhões de reais. Em 2022, o empresário e o PSD, que liderava a coligação com o Solidariedade, foram condenados a pagar 900. 000 reais por um “calote” em uma gráfica que prestou serviços à campanha em 2018.

7. Elizeu Zulmar Maggi Scheffer — R$ 800 mil

Fundador do Grupo Scheffer, gigante do agronegócio com foco em algodão, soja e milho, Elizeu Scheffer doou 500. 000 reais diretamente ao diretório do Republicanos no Mato Grosso, que tem o governador Otaviano Pivetta como candidato à reeleição.

Além da doação ao Republicanos matogrossense, Scheffer contribuiu com outros 300. 000 reais à campanha de Samantha Brunini (PL), primeira-dama de Cuiabá e candidata a deputada federal.

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8. Ângelo Calmon de Sá — R$ 700 mil

O ex-banqueiro e ex-ministro Ângelo Calmon de Sá doou 500. 000 reais para campanhas eleitorais na Bahia em 2026, sendo 400. 000 ao ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), que disputa o governo baiano, e mais 50. 000 reais cada aos deputados estaduais Tiago Correia (PSDB) e Eduardo Salles (PV), candidatos à reeleição.

Além da eleição na Bahia, Calmon de Sá, que foi ministro da Indústria sob Ernesto Geisel e comandou o Ministério do Desenvolvimento Regional no governo Collor, doou outros 200. 000 reais à candidatura do deputado federal Pedro Lupion (Republicanos-PR), que concorre à reeleição.

9. Pedro Grendene Bartelle — R$ 700 mil

Assim como o irmão e cofundador da Grendene, Alexandre Bartelle, Pedro Bartelle doou 500. 000 reais à campanha de Ciro Gomes (PSDB) ao governo do Ceará em 2026. O empresário gaúcho também contribuiu com 200. 000 reais para a candidatura de Fabiano Feltrin (PL), ex-prefeito de Farroupilha (RS), que concorre a deputado estadual nas eleições de outubro.

10. Robert Carlos Lyra — R$ 700 mil

Presidente da Delta Sucroenergia, gigante do agronegócio voltada ao açúcar e etanol, Robert Carlos Lyra doou 500. 000 reais à candidatura de Flávio Roscoe (PL) ao governo de Minas Gerais. Também em 2026, o empresário usineiro destinou 200. 000 reais à campanha do deputado federal Nikolas Ferreira (PL), que disputa a reeleição.