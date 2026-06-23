Candidatos crescem e disputa pelo governo do RS segue acirrada, diz pesquisa Real Time Big Data

A ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) tem 37% das intenções de voto ao governo do Rio Grande do Sul contra 32% do deputado federal Luciano Zucco (PL), no primeiro turno. A pesquisa Real Time Big Data para a eleição gaúcha foi publicada nesta terça-feira, 23.

No limite da margem de erro, a vantagem de Juliana Brizola sobre Zucco é de apenas um ponto percentual. O vice-governador Gabriel Souza (MDB) aparece em terceiro lugar, com 18% do eleitorado gaúcho, seguido por Marcelo Maranata (PSDB), ex-prefeito de Guaíba, com 3%.

O panorama da eleição gaúcha retrata fielmente o cenário de polarização na política brasileira: Juliana é apoiada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto Zucco é endossado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) e Souza é a aposta sucessória do governador Eduardo Leite (PSD). Os três cresceram exatamente dois pontos percentuais em relação à pesquisa Real Time Big Data anterior, de março, enquanto Maranata oscilou um ponto para cima.

Governador — 1º turno (cenário único)

Juliana Brizola (PDT): 37% (era 35%)

Luciano Zucco (PL): 32% (era 30%)

Gabriel Souza (MDB): 18% (era 16%)

Marcelo Maranata (PSDB): 3% (era 2%)

Nulo/Branco: 5% (era 7%)

Não sabe/Não respondeu: 5% (era 10%)

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Já nas simulações de segundo turno, Juliana Brizola aparece tecnicamente empatatada com Luciano Zucco, por 44% a 41% dos votos, e venceria Gabriel Souza e Marcelo Maranata. O deputado bolsonarista, por sua vez, derrotaria o vice-governador por uma diferença que, também no limite da margem, chega a 1 ponto percentual.

Governador — 2º turno (cenário 1)

Juliana Brizola (PDT): 44%

Luciano Zucco (PL): 41%

Nulo/Branco: 7%

NS/NR: 8%

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Governador — 1º turno (cenário 2)

Juliana Brizola (PDT): 47%

Gabriel Souza (MDB): 35%

Nulo/Branco: 8%

NS/NR: 10%

Governador — 1º turno (cenário 3)

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Juliana Brizola (PDT): 49%

Marcelo Maranata (PSDB): 27%

Nulo/Branco: 9%

NS/NR: 15%

Governador — 1º turno (cenário 4)

Luciano Zucco (PL): 42%

Gabriel Souza (MDB): 37%

Nulo/Branco: 9%

NS/NR: 12%

Van Hattem e Manuela d’Ávila são favoritos ao Senado pelo RS

Ainda conforme a pesquisa Real Time Big Data, a corrida ao Senado pelo Rio Grande do Sul tem dois nomes na liderança: o deputado federal Marcel Van Hattem (Novo), com 20% das intenções de voto, e a ex-deputada federal Manuela d’Ávila (PSOL), com 19% do eleitorado gaúcho.

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Na sequência, aparecem o deputado federal Ubiratan Sanderson (PL), com 17% dos votos. O ex-governador Germano Rigotto (MDB) e o deputado federal Paulo Pimenta (PT) vêm em seguida, empatados com 14% do eleitorado. A sondagem não testou os nomes dos senadores Luis Carlos Heinze (PP) e Paulo Paim (PT), cujos mandatos terminam em 2027.

Senador (cenário único)

Marcel Van Hattem (Novo): 20%

Manuela d’Ávila (PSOL): 19%

Ubiratan Sanderson (PL): 17%

Germano Rigotto (MDB): 14%

Paulo Pimenta (PT): 14%

Frederico Antunes (PSD): 4%

Nulo/Branco: 5%

NS/NR: 7%

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A pesquisa Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores no Rio Grande do Sul entre os dias 20 e 22 de junho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código RS-07063/2026.