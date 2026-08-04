Candidato ao governo do Pará é alvo de ação judicial por calote em imposto

O ex-prefeito de Ananindeua Daniel Santos (Podemos), que será confirmado nesta terça-feira como candidato ao governo do Pará, tem uma dívida de 68.000 reais com o governo de São Paulo pela falta de pagamento do IPVA.

O imposto do veículo não é recolhido desde 2023.

A dívida motivou uma ação de execução fiscal, apresentada no mês passado pelo governo de São Paulo, cobrando 50.500 reais, sem incluir ainda os valores de 2026.

O carro que motivou a cobrança é uma Toyota Hilux de 2019. O veículo foi declarado à Justiça Eleitoral em 2020 com um valor de 250.000 reais.

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Pesquisa Genial/Quaest divulgada na semana passada mostrou um empate técnico no primeiro e no segundo turno, mas com Daniel numericamente abaixo da atual governadora, Hana Ghassan (MDB).