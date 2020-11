Candidato à reeleição, vereador Zico Bacana é baleado na cabeça no Rio

O vereador e candidato à reeleição Jair Barbosa Tavares, o Zico Bacana (Pode) foi baleado na cabeça em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira, 2. O tiro teria acertado de raspão, de acordo com informações da assessoria de imprensa do parlamentar.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Carlos Chagas, também na Zona Norte do Rio. Ainda de acordo com os assessores, o estado de saúde do vereador é estável e ele está consciente.

Procurada, a Secretaria Estadual de Saúde (SES), que gerencia a unidade hospitalar, não se manifestou.

Ainda de acordo com a assessoria do político, a Polícia Militar teria se negado a prestar socorro. Procurado por VEJA, nenhum porta-voz da PM foi encontrado para comentar o assunto.

Zico Bacana está em seu primeiro mandato na Câmara dos Vereadores do Rio. Ele concorre à reeleição nas eleições de 2020.

Ex-policial militar, o vereador foi citado no Relatório Final da CPI das Milícias em 2008.

Ele prestou depoimento à Polícia Civil do Rio no contexto das investigações dos assassinatos da vereadora Marielle Franco (Psol) e de seu motorista, Anderson Gomes. Suas conexões com os paramilitares também foi investigada no inquérito que apura o duplo homicídio ocorrido no Estácio, região central do Rio, em março de 2018.