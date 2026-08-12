Candidato a deputado, Mário Gomes chama atenção com bens após perder mansão

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Candidato a deputado federal, Mário Gomes declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de apenas 7 mil reais. O ator, conhecido por novelas da Globo, enfrenta problemas financeiros, incluindo o leilão de sua mansão e um Pix de ajuda. Após tentativa frustrada de vereador, ele mira agora a Câmara dos Deputados.

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Candidato a deputado federal pelo Solidariedade no Rio de Janeiro nas eleições de 2026, Mário Gomes declarou à Justiça Eleitoral patrimônio de apenas 7 mil reais, valor registrado como investimentos.

O montante chama atenção em meio aos problemas financeiros enfrentados pelo ator nos últimos anos. Em 2024, Gomes deixou a mansão onde viveu por mais de duas décadas com a família, na Zona Oeste do Rio, após o imóvel ser levado a leilão em meio a uma dívida trabalhista avaliada em 923 mil reais. Em seu perfil no Instagram, onde soma 602 mil seguidores, ele inclusive divulga uma chave Pix de ajuda.

Galã de novelas da Globo nas décadas de 1980 e 1990, Mário Gomes se afastou da dramaturgia para investir na carreira política. Na eleição municipal de 2024, concorreu ao cargo de vereador do Rio pelo Republicanos. Ele recebeu 4. 492 votos, mas não conseguiu uma cadeira na Câmara Municipal. Agora, dois anos depois, tenta novamente um cargo eletivo, desta vez na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados.

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