Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Brasil

Candidato a deputado, Mário Gomes chama atenção com bens após perder mansão

Ator tentou se eleger vereador em 2024, mas não conseguiu a vaga

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 12h46 | Atualizado em 13 ago 2026, 10h29
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e camisa escura, sorri amplamente para a câmera, com o mar e um pôr do sol alaranjado ao fundo
Ator Mario Gomes (mariogomesoficial.com.br/Reprodução)
Continua após publicidade
Candidato a deputado, Mário Gomes chama atenção com bens após perder mansão Priorizar nos meus resultados Google

Candidato a deputado federal pelo Solidariedade no Rio de Janeiro nas eleições de 2026, Mário Gomes declarou à Justiça Eleitoral patrimônio de apenas 7 mil reais, valor registrado como investimentos.

O montante chama atenção em meio aos problemas financeiros enfrentados pelo ator nos últimos anos. Em 2024, Gomes deixou a mansão onde viveu por mais de duas décadas com a família, na Zona Oeste do Rio, após o imóvel ser levado a leilão em meio a uma dívida trabalhista avaliada em 923 mil reais. Em seu perfil no Instagram, onde soma 602 mil seguidores, ele inclusive divulga uma chave Pix de ajuda.

Galã de novelas da Globo nas décadas de 1980 e 1990, Mário Gomes se afastou da dramaturgia para investir na carreira política. Na eleição municipal de 2024, concorreu ao cargo de vereador do Rio pelo Republicanos. Ele recebeu 4. 492 votos, mas não conseguiu uma cadeira na Câmara Municipal. Agora, dois anos depois, tenta novamente um cargo eletivo, desta vez na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados.

Siga

Como mudou o patrimônio dos deputados mais votados de 2022

Continua após a publicidade

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja. gente)

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Gente
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).