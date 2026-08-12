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Brasil

Candidato a deputado estadual sofre acidente de moto no Rio de Janeiro; veja vídeo

Alexandre Freitas trafegava em uma faixa exclusiva para motocicletas na Lagoa, na Zona Sul, quando foi atingido por um Voyage cinza

Por Gustavo Villela 12 ago 2026, 16h18
Cena noturna de um acidente de trânsito com uma motocicleta caída na calçada e um carro branco parado na pista, com as luzes traseiras acesas. Outros veículos e postes de luz iluminam a rua escura.
Moto do candidato foi atingida por carro (./Reprodução)
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O candidato a deputado estadual Alexandre Freitas (Novo) sofreu um acidente de moto na noite desta terça-feira, 11, na Lagoa, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O advogado trafegava em uma faixa exclusiva para motocicletas quando foi atingido por um Voyage cinza.

O carro estava com a seta ligada e aparentava tentar mudar de faixa logo antes da colisão, cujo impacto arremessou o deputado no asfalto. O motorista fugiu sem prestar os primeiros socorros. A câmera do carro de um motorista de aplicativo filmou o momento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Freitas foi atendido com ferimentos moderados e levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Durante a madrugada desta quarta, 12, foi transferido ao Hospital Copa D’Or, onde passou por um procedimento no tornozelo que, segundo os médicos, sofreu uma fratura.

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O ex-parlamentar foi eleito deputado estadual pelo Partido Novo em 2018. Em 2022, tentou, sem sucesso, uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Podemos. Nas eleições de 2026, concorrerá novamente pelo Novo a uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

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