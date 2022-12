Candidato a deputado e cafetões: as investigações da operação Fim da Linha

Em segunda fase da “Operação Fim da Linha”, deflagrada nesta quinta-feira, 01, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) fez ação contra policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher, que são acusados de receber propinas de quadrilhas do jogo do bicho para fazerem vistas grossas à pratica de exploração sexual em estabelecimentos desses milícias. O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ) prendeu quatro policiais lotados na delegacia.

A primeira fase da operação foi deflagrada na última terça-feira, 29, e levou Altamir Senna Oliveira Junior, o “Misinho”, para trás das grades. Ele foi detido preventivamente, acusado de compor quadrilhas do jogo do bicho no estado fluminense.

Misinho foi candidato a deputado federal pelo estado do Rio e chegou a receber 1,35 milhão de reais do União Brasil para o financiamento de campanha. Ao todo, ele recebeu 7 mil votos, mas ficou com vaga de suplente. Porém, ele exagerou nos gastos e deixou a campanha com uma dívida de 100 mil reais.

Altamir Senna, servidor da secretaria estadual de Administração Penitenciária e policial penal, foi denunciado pelo MPRJ de corrupção ativa e organização criminosa. As investigações o apontam como um dos braço-direito de Bernardo Bello, um dos líderes dos jogos de azar no Rio, o representando até em conselhos da milícia fluminense. A descrição de Misinho nas redes sociais é de que ele é a “Voz das comunidades” e prega que “Juntos somos mais fortes”.



