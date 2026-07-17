Candidato a delator promete revelar figurões da República que compraram decisões no STJ

Ler Resumo





Ex-servidor do STJ, Márcio Toledo, busca delação premiada para expor um vasto esquema de venda de decisões judiciais. Ele promete revelar uma lista secreta de fraudes e envolvidos, incluindo grandes empresas e figuras da República. A delação pode expandir significativamente a investigação sobre corrupção no tribunal.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Relatada pelo ministro Cristiano Zanin há quase dois anos no STF, a investigação sobre venda de decisões judiciais no STJ deve avançar sobre novos personagens.

Um dos principais operadores do esquema do lobista Andreson Gonçalves no tribunal, segundo a Polícia Federal, o ex-servidor Márcio Toledo decidiu quebrar o silêncio e buscar um acordo de delação premiada.

O que ele tem a entregar? Uma longa lista secreta de decisões do STJ, ainda desconhecida dos investigadores, que foram vazadas ou manipuladas mediante pagamento de propina. Toledo se oferece para explicar cada fraude processual e apontar os clientes do esquema.

Ainda não está claro se Toledo irá delatar ministros do STJ nem se a proposta será aceita pela PGR ou pela PF. A lista de decisões vendidas e dos compradores que corromperam a Justiça, no entanto, envolve figurões da República e grandes empresas — algumas multinacionais.

Continua após a publicidade

Na prática, se for adiante, a delação do ex-servidor pode quadruplicar o tamanho da fraude já revelada pela PF. Foram anos de operação do esquema, o que deu origem ao longo arquivo de despachos criminosos ocultos com o candidato a delator.

Ex-assessor da ministra Isabel Galotti, Toledo foi preso em março. Recentemente, decidiu trocar de advogados para tentar o acordo. Os segredos dele estariam guardados num local seguro.