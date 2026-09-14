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Brasil

Candidata à Presidência fará vigília em Brasília para acompanhar sessão do STF

Clariana promete 'mostrar o DNA masculino desta crise que paralisou a atual campanha presidencial, sequestrando a atenção dos eleitores'

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 17h24
Três homens em trajes formais. À esquerda, um homem de cabelos grisalhos e terno escuro. Ao centro, um homem mais velho, de bigode, óculos e terno azul-marinho. À direita, um homem careca, com terno azul-claro e gravata vermelha de bolinhas brancas
Os ministros André Mendonça, Edson Fachin e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (Gustavo Moreno, Alejandro Zambrana e Luiz Silveira/STF)
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A candidata do DC à Presidência, Clariana Barão, realizará uma vigília em Brasília, durante a sessão do STF desta terça-feira que analisará o relatório da Polícia Federal que apontou a troca de mensagens entre o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro.

Clariana promete “mostrar o DNA masculino desta crise que paralisou a atual campanha presidencial, sequestrando a atenção dos eleitores. Afinal, dos 11 integrantes da Suprema Corte, há apenas uma mulher”. De acordo com ela, a intenção da vigília é chamar atenção para “como os problemas reais da maioria da população brasileira, ou seja das mulheres, são relegados a promessas sem viabilidade alguma”.

O Supremo divulgou nesta segunda-feira como será o rito –ou seja, a ordem e as etapas– do julgamento. Havia dúvida sobre como funcionaria a sessão porque ela será inédita: nunca antes o STF analisou um caso que implica um de seus próprios integrantes.

O início está marcado para as 10h (horário de Brasília). Depois dos procedimentos iniciais, o relator do caso –o presidente da Corte, ministro Edson Fachin — lerá o relatório. Em seguida, a Procuradoria-Geral da República pode se manifestar, e os envolvidos no caso poderão fazer sustentações orais.

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Ao fim das manifestações, Fachin apresentará seu voto. Depois, os demais ministros votarão por ordem crescente de antiguidade –do mais novo ao mais antigo. Começa com Flávio Dino, seguido por Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e, por fim, Gilmar Mendes.

Ainda não se sabe, no entanto, quem poderá votar no julgamento: há dúvidas se Moraes, Mendonça, Toffoli e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, poderão participar, porque estão envolvidos diretamente no caso.

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A sessão será aberta e transmitida ao vivo pela TV Justiça. O governo do Distrito Federal prevê um esquema de segurança reforçado para os arredores do STF, parecido com o do julgamento da tentativa de golpe de Estado de 8 de Janeiro, com policiamento ostensivo e uso de drones.

 

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