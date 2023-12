Campanha no Rio, Salvador e Brasília alerta para reféns ainda em Gaza

A Embaixada de Israel no Brasil, em parceria com o Fórum de Famílias de Reféns e Desaparecidos e a StandWithUs Brasil, iniciou nesta semana uma campanha pelos reféns sequestrados pelo grupo terrorista palestino Hamas.

Imagens das vítimas já estão sendo veiculadas no transporte público de Brasília e do Rio de Janeiro, devendo em breve também entrar em vigor em Salvador.

O objetivo é sensibilizar os brasileiros para os reféns do terror islâmico, mantidos em cativeiro na Faixa de Gaza desde os atos terroristas perpetrados pelo Hamas contra Israel, em 7 de outubro.

Até o dia 11 de janeiro, 30 linhas de ônibus cariocas circularão pela cidade com as fotos e nomes de Michel Nisenbaum, o único refém brasileiro nas mãos do Hamas, e de Kfir Bibas, o refém mais novo, de apenas 10 meses, e seu irmão Ariel, de 4 anos.

Para André Lajst, presidente-executivo da StandWithUs Brasil, “é importante que informações sobre os reféns sejam amplamente divulgadas, para assim aumentar a conscientização sobre a dimensão do problema”.

André também defende que a sociedade “exija ativamente o retorno dos sequestrados que estão há quase 80 dias nas mãos do Hamas”.

Continua após a publicidade

As famílias de Michel Nisenbaum e das crianças Bibas estiveram no Brasil na semana passada, parte de uma comitiva de familiares de sequestrados que viajaram ao Brasil, Argentina e Uruguai, para sensibilizar a população pelo fim do sequestro.

Mary Shohat, irmã de Michel, e sua filha, Hen Maluf, estiveram com o presidente Lula para pedir seu apoio e interlocução na libertação de todos os reféns.

Segundo fontes oficiais, durante o ataque terrorista em Israel, em 7 de outubro, 1200 pessoas foram assassinadas e cerca de 240 pessoas foram levadas para a Faixa de Gaza como reféns pelo Hamas.

Destes, 105 foram libertados, entre eles 80 israelenses, numa troca por 240 prisioneiros palestinos.

Acredita-se que 128 reféns permaneçam no enclave palestino – nem todos vivos.

Continua após a publicidade

Quatro reféns foram libertados antes disso e um foi resgatado pelas tropas israelenses.

Já os corpos de oito reféns foram recuperados e três foram mortos por engano pelos militares.

As Forças de Defesa de Israel confirmaram a morte de 21 dos que ainda estão detidos pelo Hamas, citando novas informações e descobertas obtidas por tropas que operam em Gaza.

“Desde o ataque bárbaro do Hamas em 7 de outubro, não conseguimos dormir tranquilos à noite sabendo que inocentes estão sendo feitos reféns por terroristas em Gaza”, diz o Embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine.

“Não sabemos em que estado estão e temos medo de que muitos já tenham sido brutalmente torturados e assassinados pelo Hamas nos últimos dois meses. Queremos que não sejam esquecidos, porque nós mesmos não os esqueceremos até que voltem para casa”, completa Zonshine.

Continua após a publicidade