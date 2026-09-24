Campanha de Ruas projeta crescer até seis pontos e celebra distância de Castro

A campanha de Douglas Ruas (PL) ao governo do Rio entrou na reta final do primeiro turno fazendo uma conta mais agressiva para os últimos dias. Nos bastidores, os coordenadores trabalham com a possibilidade de o candidato crescer até seis pontos percentuais até a votação e chegar ao primeiro turno em uma faixa capaz de mudar a dinâmica da disputa. A avaliação é que Ruas ainda tem espaço para avançar entre eleitores que só agora começam a conhecê-lo e que a associação cada vez mais explícita com Flávio Bolsonaro (PL) pode ajudar a acelerar esse movimento.

Há ainda uma comemoração particular entre os aliados de Ruas. A campanha considera que conseguiu evitar uma das principais armadilhas do início da candidatura: a imagem de que ele seria simplesmente o “candidato de Castro”. Ruas foi secretário das Cidades durante o governo de Cláudio Castro (PL) e chegou a ter sua candidatura apresentada pelo ex-chefe do Executivo fluminense.

Para a campanha, isso é importante porque permite disputar o eleitorado de direita sem necessariamente carregar toda a avaliação que os eleitores fazem da administração Castro.

Em crescimento

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A fotografia mais recente da corrida, entretanto, ainda mostra Eduardo Paes (PSD) na frente. A última pesquisa Quaest, divulgada nesta semana, aponta o ex-prefeito com 36% das intenções de voto, contra 23% de Ruas. A distância caiu de 21 para 13 pontos em relação ao levantamento anterior. Ruas avançou cinco pontos, de 18% para 23%, enquanto Paes recuou de 39% para 36%. Anthony Garotinho aparece com 8%. O levantamento ouviu 1.302 eleitores entre 19 e 22 de setembro, com margem de erro de três pontos percentuais.

É justamente essa trajetória que alimenta a conta feita no QG de Ruas. A campanha acredita que ainda há espaço para uma arrancada de até seis pontos antes do primeiro turno e, principalmente, que Paes não conseguirá liquidar a eleição já no primeiro turno – o que poderia ocorrer, caso a candidatura de Anthony Garotinho seja impugnada pela Justiça Eleitoral e o ex-prefeito da capital mantivesse seu patamar original de votos.

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A avaliação interna é que a diferença atual ainda é relevante, mas deixou de ser confortável o suficiente para que os aliados do ex-prefeito tratem a vitória no primeiro turno como algo dado.