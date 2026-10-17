Campanha de Lula pede ao STF passe livre no transporte interestadual durante segundo turno

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu ao STF que determine a oferta gratuita de transporte interestadual no segundo turno das eleições presidenciais.

Em 2023, o STF já decidiu que o poder público tem a obrigação de garantir serviço gratuito de deslocamento coletivo no dia da eleição. A decisão citou especificamente as modalidades municipal e intermunicipal.

Agora, a coligação de Lula quer a ampliação desse entendimento para alcançar também o serviço interestadual.

Caso o pedido não seja atendido integralmente, a campanha solicita que ao menos seja garantida a gratuidade de linhas que ligam municípios vizinhos, mas situados em estados distintos.

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“A linha que liga áreas urbanas de municípios vizinhos situados em estados distintos é transporte público coletivo em zona urbana, tanto quanto a linha intermunicipal ou metropolitana que o acórdão expressamente alcançou. A única diferença é a divisa que o percurso atravessa”, diz a manifestação.

O pedido foi distribuído para a ministra Cármen Lúcia, que ainda não tomou nenhuma decisão.