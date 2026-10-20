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Brasil

Campanha de Flávio vai tratar polêmica sobre Bolsa Família como ‘nova fake news sobre Nossa Senhora’

Orientação será sustentar que a entrevista da coordenadora econômica está sendo manipulada para provocar temor entre beneficiários

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 07h30
Mulher de cabelo preso, vestindo camiseta verde e gola preta, fala ao microfone. Ao lado, um homem de camisa amarela e jaqueta azul, com expressão séria, e outro homem grisalho à esquerda.
Daniella Marques, ex-presidente da Caixa Econômica e coordenadora econômica da campanha de Flávio Bolsonaro, discursa na Avenida Paulista (Redes sociais/Reprodução)
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A campanha de Flávio Bolsonaro (PL) vai tratar a repercussão das declarações de Daniella Marques sobre o Bolsa Família como uma nova versão da polêmica envolvendo Nossa Senhora Aparecida. A orientação será sustentar que a entrevista da coordenadora econômica está sendo manipulada para provocar temor entre beneficiários às vésperas do segundo turno contra Lula (PT).

A defesa terá como eixo o argumento de que a transição de dois anos representa uma proteção para quem consegue emprego ou decide empreender. A campanha buscará afastar a interpretação de que o prazo significaria um limite geral de permanência no programa, independentemente da situação financeira das famílias.

Daniella defendeu o retorno automático ao programa caso a tentativa de obter renda não dê certo à CBN Bahia, nesta segunda-feira.

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“Vai ter regra de transição de dois anos para que possa abrir seu negócio, ou aceitar emprego de carteira assinada”, afirmou.

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A transição funciona como um período de adaptação: permite que famílias cuja renda aumenta continuem amparadas temporariamente, evitando a perda imediata do auxílio. O Bolsa Família já possui uma regra de proteção. A proposta apresentada por Daniella prevê dois anos de cobertura nessa passagem para o emprego formal ou o próprio negócio, sem estabelecer o encerramento indistinto do benefício após 24 meses.

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A comparação com Nossa Senhora recupera o episódio em que publicações associaram Flávio à intenção de retirar de Aparecida o título de padroeira do Brasil. O candidato negou esse propósito.

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Agora, a estratégia será apresentar os dois episódios como tentativas de atribuir ao candidato intenções que ele nega ter. No caso do Bolsa Família, o esforço estará concentrado em assegurar aos beneficiários que a proposta preserva a proteção social durante a busca por outra fonte de renda.

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